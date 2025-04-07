Названо найкорисніше печиво в українських магазинах: його рекомендують навіть дієтологи

Не все печиво - шкідливе. Деякі види магазинного печива настільки корисні, що їх без вагань рекомендують навіть дієтологи. Якщо ви на дієті, слідкуєте за цукром або просто хочете їсти смачне без шкоди для здоров’я - цей список точно для вас.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкорисніше печиво, яке є на полицях українських супермаркетів.
Згідно з даними Harvard School of Public Health, продукти з цільного зерна, низьким глікемічним індексом, без трансжирів та з мінімумом доданого цукру позитивно впливають на здоров’я серця, судин і рівень енергії. Якщо в печиві є клітковина, насіння чи горіхи, - це взагалі знахідка.
"Більшість людей навіть не здогадуються, що печиво може бути джерелом харчової клітковини, білка і здорових жирів", - каже дієтолог і консультант з харчування Рейчел Файн.
Gullon Diet Nature Zero Twins
Без доданого цукру та штучних підсолоджувачів, з какао та ванільним кремом. Ідеально для тих, хто слідкує за фігурою.
Gullon Digestive Choco Zero
Хрустке печиво з чорним шоколадом, багате на клітковину. Добре впливає на травлення та надовго дарує відчуття ситості.
"Корисна Кондитерська" зі стевією
Виготовлене на основі рослинних волокон і зародків пшениці. Стевія - натуральний замінник цукру, схвалений Американською діабетичною асоціацією. Підійде людям з діабетом або на низьковуглеводній дієті.
Balviten Digestive Choco
Печиво з шоколадною крихтою без глютену та без цукру. Підійде людям з целіакією або тим, хто обирає gluten-free продукти.
Gullon Oats & Choc Chips
Вівсяне печиво з шоколадною крихтою, без глютену і без доданого цукру. Джерело повільних вуглеводів та рослинної клітковини. Тримає енергію стабільною без стрибків глюкози.
"Кохана" чорнично-вівсяне
Українське печиво без глютену з чорницею та вівсянкою. Без цукру, зі збереженням смаку справжньої ягоди. Підійде навіть дітям.
Чим менше інгредієнтів - тим кращий продукт. Уникайте пальмової олії, штучних ароматизаторів та гідрогенізованих жирів.
Важливо! Не всі "фітнес" або "дієтичні" написи на упаковці - чесні. Перевіряйте склад: чим менше інгредієнтів і більше клітковини - тим краще.
Сподіваємося, цей топ допоможе вам не витрачати час на зайвий аналіз полиць у супермаркеті.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Diabetes.org і National Institutes of Health.