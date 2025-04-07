Названо найкорисніше печиво в українських магазинах: його рекомендують навіть дієтологи

Не все печиво - шкідливе. Деякі види магазинного печива настільки корисні, що їх без вагань рекомендують навіть дієтологи. Якщо ви на дієті, слідкуєте за цукром або просто хочете їсти смачне без шкоди для здоров’я - цей список точно для вас.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкорисніше печиво, яке є на полицях українських супермаркетів.

Що робить печиво "корисним": думка експертів

Згідно з даними Harvard School of Public Health, продукти з цільного зерна, низьким глікемічним індексом, без трансжирів та з мінімумом доданого цукру позитивно впливають на здоров’я серця, судин і рівень енергії. Якщо в печиві є клітковина, насіння чи горіхи, - це взагалі знахідка.

"Більшість людей навіть не здогадуються, що печиво може бути джерелом харчової клітковини, білка і здорових жирів", - каже дієтолог і консультант з харчування Рейчел Файн.

Топ-6 найкориснішого печива, яке можна купити в Україні

Gullon Diet Nature Zero Twins

Без доданого цукру та штучних підсолоджувачів, з какао та ванільним кремом. Ідеально для тих, хто слідкує за фігурою.

Gullon Digestive Choco Zero

Хрустке печиво з чорним шоколадом, багате на клітковину. Добре впливає на травлення та надовго дарує відчуття ситості.

"Корисна Кондитерська" зі стевією

Виготовлене на основі рослинних волокон і зародків пшениці. Стевія - натуральний замінник цукру, схвалений Американською діабетичною асоціацією. Підійде людям з діабетом або на низьковуглеводній дієті.

Balviten Digestive Choco

Печиво з шоколадною крихтою без глютену та без цукру. Підійде людям з целіакією або тим, хто обирає gluten-free продукти.

Gullon Oats & Choc Chips

Вівсяне печиво з шоколадною крихтою, без глютену і без доданого цукру. Джерело повільних вуглеводів та рослинної клітковини. Тримає енергію стабільною без стрибків глюкози.

"Кохана" чорнично-вівсяне

Українське печиво без глютену з чорницею та вівсянкою. Без цукру, зі збереженням смаку справжньої ягоди. Підійде навіть дітям.

На що звертати увагу при виборі магазинного печива

Цільнозернові злаки. Печиво з цільнозернового борошна або вівсяних пластівців забезпечує організм клітковиною та сприяє тривалому відчуттю ситості.​ Також вони знижують ризик діабету 2 типу та ожиріння.

Мінімальний вміст цукру. Високий рівень цукру може призвести до стрибків глюкози в крові та сприяти розвитку хронічних захворювань. Рекомендується обирати печиво без цукру або з натуральними підсолоджувачами (стевія, еритритол або фініки).​ Дивіться на кількість цукру на 100 г (менше 5 г - супер).

Корисні жири. Печиво, що містить насіння, горіхи, кокосову олію тощо, забезпечує організм корисними жирами та білком.​

Білок і клітковина просто не дають переїдати.

Чим менше інгредієнтів - тим кращий продукт. Уникайте пальмової олії, штучних ароматизаторів та гідрогенізованих жирів.

Важливо! Не всі "фітнес" або "дієтичні" написи на упаковці - чесні. Перевіряйте склад: чим менше інгредієнтів і більше клітковини - тим краще.

Сподіваємося, цей топ допоможе вам не витрачати час на зайвий аналіз полиць у супермаркеті.