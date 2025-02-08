Названо найгіршу дієту року: чому її варто уникати за будь-яких обставин

Яка дієта визнана найгіршою?

Нею стала дієта з надмірним обмеженням калорій і макронутрієнтів, відома як "магічна дієта". Хоча вона виглядає привабливою для тих, хто прагне швидко схуднути, експерти попереджають про серйозні ризики для здоров'я.

Що таке магічна дієта?

Ця дієта пропонує різке скорочення калорій до 800-1000 на день, що значно нижче рекомендованої норми для здорової людини. Вона забороняє багато видів їжі, зокрема вуглеводи, жири та навіть деякі білкові продукти. Призначена вона для швидкого схуднення, але не для довгострокового результату.

Чому її визнали найгіршою?

Низька калорійність - зменшення калорій до таких низьких рівнів може призвести до брак нутрієнтів, таких як вітаміни, мінерали та клітковина.

Зниження обміну речовин - організм, звикнувши до дефіциту калорій, починає "економити" енергію, що може уповільнити метаболізм і спричинити зворотний набір ваги після припинення дієти.

Втрата м'язової маси - при таких обмеженнях організм починає використовувати м'язи як джерело енергії, що може призвести до втрати м'язової маси та ослаблення організму.

Психологічні наслідки - тривале дотримання дієти може сприяти розвитку харчових розладів, таких як булімія чи анорексія, через постійний стрес від обмежень у їжі.

Що радять дієтологи?

Натомість експерти рекомендують орієнтуватися на збалансоване харчування, яке включає всі групи продуктів у помірних кількостях.

Більше овочів, фруктів та цільнозернових продуктів

Регулярне споживання білків - м'ясо, риба, яйця, бобові

- м'ясо, риба, яйця, бобові Помірна кількість здорових жирів - оливкова олія, авокадо, горіхи

Фахівці наголошують на важливості постійної фізичної активності та підтримки здорового способу життя замість швидких дієт.