Названо найкращий продукт для схуднення: коштує копійки і доступний всім українцям

Чому яйця такі корисні?

Одне куряче яйце вагою 55 г містить:

7 г якісного білка краще засвоюється, ніж білки з інших продуктів.

краще засвоюється, ніж білки з інших продуктів. 5 г жиру , з яких 1,5 г насичені жири.

, з яких 1,5 г насичені жири. 200 мг холестерину, що становить майже добову норму.

Попри міфи про шкоду холестерину, дослідження показують, що організм сам регулює його рівень, і 80% цього компонента він синтезує самостійно. Проте важливо контролювати загальне споживання жирів і холестерину протягом дня, щоб уникнути проблем із судинами.

Чи можна їсти яйця щодня?

Фахівці рекомендують дотримуватися балансу в харчуванні. Яйця - це корисний продукт, який можна споживати щодня, але без надмірностей. Для людей, які слідкують за калорійністю раціону або худнуть, важливо враховувати, що жовтки містять більше жиру.

"Якщо часто і багато їсте яєць вдень, тоді інші холестериновмісні продукти в цей день вже не споживайте, коротко кажучи, слід почати задумуватись і розбиратись в продуктах які ми їмо, бо наш денний раціон складається не лише з одних яєць", - порадив тренер.

Отже, яйця - це доступний, корисний та універсальний продукт, який можна вживати у різних стравах. Головне, зауважив експерт, дотримуватись балансу в харчуванні та не переїдати, адже навіть найкращі продукти можуть завдати шкоди, якщо зловживати ними.

Зазначимо, що зараз в Україні яйця продаються за ціною, яка стартує від 50 гривень за десяток. Виходить, що сніданок з двох яєць обійдеться в середньому в 10 гривень.

Вас може зацікавити