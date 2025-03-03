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Названо найкращий продукт для схуднення: коштує копійки і доступний всім українцям

Фото: Названо доступне та корисне джерело білка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Яйця - це один із найпопулярніших продуктів у раціоні людей по всьому світу. В Україні вони доступні за ціною, мають ідеальний баланс білків, жирів та корисних мікроелементів. Яйця вважаються еталонним джерелом білка, адже вони містять усі незамінні амінокислоти, які необхідні організму.

Такої думки притримується й РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.

Чому яйця такі корисні?

Одне куряче яйце вагою 55 г містить:

  • 7 г якісного білка  краще засвоюється, ніж білки з інших продуктів.
  • 5 г жиру, з яких 1,5 г насичені жири.
  • 200 мг холестерину, що становить майже добову норму.

Попри міфи про шкоду холестерину, дослідження показують, що організм сам регулює його рівень, і 80% цього компонента він синтезує самостійно. Проте важливо контролювати загальне споживання жирів і холестерину протягом дня, щоб уникнути проблем із судинами.

Чи можна їсти яйця щодня?

Фахівці рекомендують дотримуватися балансу в харчуванні. Яйця - це корисний продукт, який можна споживати щодня, але без надмірностей. Для людей, які слідкують за калорійністю раціону або худнуть, важливо враховувати, що жовтки містять більше жиру.

"Якщо часто і багато їсте яєць вдень, тоді інші холестериновмісні продукти в цей день вже не споживайте, коротко кажучи, слід почати задумуватись і розбиратись в продуктах які ми їмо, бо наш денний раціон складається не лише з одних яєць", - порадив тренер.

Отже, яйця - це доступний, корисний та універсальний продукт, який можна вживати у різних стравах. Головне, зауважив експерт, дотримуватись балансу в харчуванні та не переїдати, адже навіть найкращі продукти можуть завдати шкоди, якщо зловживати ними.

Зазначимо, що зараз в Україні яйця продаються за ціною, яка стартує від 50 гривень за десяток. Виходить, що сніданок з двох яєць обійдеться в середньому в 10 гривень.

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