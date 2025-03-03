Названо найкращий продукт для схуднення: коштує копійки і доступний всім українцям

Яйця - це один із найпопулярніших продуктів у раціоні людей по всьому світу. В Україні вони доступні за ціною, мають ідеальний баланс білків, жирів та корисних мікроелементів. Яйця вважаються еталонним джерелом білка, адже вони містять усі незамінні амінокислоти, які необхідні організму.

Чому яйця такі корисні?

Одне куряче яйце вагою 55 г містить:

7 г якісного білка краще засвоюється, ніж білки з інших продуктів.

краще засвоюється, ніж білки з інших продуктів. 5 г жиру , з яких 1,5 г насичені жири.

, з яких 1,5 г насичені жири. 200 мг холестерину, що становить майже добову норму.

Попри міфи про шкоду холестерину, дослідження показують, що організм сам регулює його рівень, і 80% цього компонента він синтезує самостійно. Проте важливо контролювати загальне споживання жирів і холестерину протягом дня, щоб уникнути проблем із судинами.

Чи можна їсти яйця щодня?

Фахівці рекомендують дотримуватися балансу в харчуванні. Яйця - це корисний продукт, який можна споживати щодня, але без надмірностей. Для людей, які слідкують за калорійністю раціону або худнуть, важливо враховувати, що жовтки містять більше жиру.

"Якщо часто і багато їсте яєць вдень, тоді інші холестериновмісні продукти в цей день вже не споживайте, коротко кажучи, слід почати задумуватись і розбиратись в продуктах які ми їмо, бо наш денний раціон складається не лише з одних яєць", - порадив тренер.

Отже, яйця - це доступний, корисний та універсальний продукт, який можна вживати у різних стравах. Головне, зауважив експерт, дотримуватись балансу в харчуванні та не переїдати, адже навіть найкращі продукти можуть завдати шкоди, якщо зловживати ними.

Зазначимо, що зараз в Україні яйця продаються за ціною, яка стартує від 50 гривень за десяток. Виходить, що сніданок з двох яєць обійдеться в середньому в 10 гривень.

Вас може зацікавити