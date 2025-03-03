Названо найкращий продукт для схуднення: коштує копійки і доступний всім українцям
Яйця - це один із найпопулярніших продуктів у раціоні людей по всьому світу. В Україні вони доступні за ціною, мають ідеальний баланс білків, жирів та корисних мікроелементів. Яйця вважаються еталонним джерелом білка, адже вони містять усі незамінні амінокислоти, які необхідні організму.
Такої думки притримується й РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.
Чому яйця такі корисні?
Одне куряче яйце вагою 55 г містить:
- 7 г якісного білка краще засвоюється, ніж білки з інших продуктів.
- 5 г жиру, з яких 1,5 г насичені жири.
- 200 мг холестерину, що становить майже добову норму.
Попри міфи про шкоду холестерину, дослідження показують, що організм сам регулює його рівень, і 80% цього компонента він синтезує самостійно. Проте важливо контролювати загальне споживання жирів і холестерину протягом дня, щоб уникнути проблем із судинами.
Чи можна їсти яйця щодня?
Фахівці рекомендують дотримуватися балансу в харчуванні. Яйця - це корисний продукт, який можна споживати щодня, але без надмірностей. Для людей, які слідкують за калорійністю раціону або худнуть, важливо враховувати, що жовтки містять більше жиру.
"Якщо часто і багато їсте яєць вдень, тоді інші холестериновмісні продукти в цей день вже не споживайте, коротко кажучи, слід почати задумуватись і розбиратись в продуктах які ми їмо, бо наш денний раціон складається не лише з одних яєць", - порадив тренер.
Отже, яйця - це доступний, корисний та універсальний продукт, який можна вживати у різних стравах. Головне, зауважив експерт, дотримуватись балансу в харчуванні та не переїдати, адже навіть найкращі продукти можуть завдати шкоди, якщо зловживати ними.
Зазначимо, що зараз в Україні яйця продаються за ціною, яка стартує від 50 гривень за десяток. Виходить, що сніданок з двох яєць обійдеться в середньому в 10 гривень.
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