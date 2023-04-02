Названо найбільш небезпечний продукт на полиці магазину. Ви теж його купуєте

Продукти з магазину можуть викликати реальну небезпеку для здоров'я. Адже деякі з них ми вживаємо сирими, що збільшує ризик харчових отруєнь, які навіть призводять до летальних випадків.

Експерти з безпеки харчових продуктів із Consumer Reports назвали продукт, від якого ризик - найбільший.

Чому продукти з магазину можуть бути небезпечними

Деякі з найпростіших продуктів можуть містити віруси і бактерії, такі як сальмонела, лістерія, кишкова паличка і навіть гепатит А, які викликають серйозні розлади здоров'я.

Експерти із Consumer Reports вивчали відкликання харчових продуктів і спалахи харчових захворювань з 2017 по 2022 рік.

Потім група склала список із 10 особливо "ризикованих" харчових продуктів, використовуючи дані про те, скільки людей померло або захворіло від цих продуктів, скільки разів ці види їжі були відкликані та загальну кількість кожного виду їжі, яка була вилучена.

Найнебезпечніший продукт № 1

Номером один стала листова зелень, як-от салат "Ромен" і пакетований салат, через зараження кишковою паличкою E. coli та лістерією.

Отруєння, яке спричинив продукт, стало причиною 11 смертей і 614 випадків захворювань.

Корисний салат може становити небезпеку (фото: pixabay)

Причиною того, що листова зелень пов’язана з багатьма хворобами харчового походження, ймовірно, є забруднена вода, яка може використовуватися для поливу.

Навіть якщо зелень не забруднюється водою під час процесу вирощування, забруднення може швидко поширюватися між продуктами всередині переробних підприємств.

Споживачам, які хочуть захистити себе від будь-яких потенційних харчових захворювань, пов’язаних із листовою зеленню, пропонують купувати салат із цілими головками замість салату в пакетах і видаляти зовнішнє листя салату, де часто можуть ховатися бактерії.

Які ще продукти - "ризиковані"

У першу трійку окрім зелені увійшли також сирні і м'ясні нарізки та яловичий фарш.

Крім того до списку 10-ти небезпечних продуктів експерти віднесли: цибулю, індичку, курятину, папайю, персики, диню і борошно.