Названо тривожні симптоми хвороби, яка може виникати тільки у жінок

Ендометріоз став доволі поширеним захворюванням, який вражає 10% жінок. Лікарі назвали першочергові симптоми хвороби, які не можна ігнорувати.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про головну небезпеку такого стану та коли потрібно негайно звертатись до лікаря.
Ендометріоз - важке захворювання жіночої репродуктивної системи, одна з поширених причин безпліддя і хронічних болів в тазовій області. Причина ендометріозу - патологічне розростання клітин ендометрію за межами матки на інших органах.
Це призводить до запалення та утворення рубцевої тканини в області тазу та (рідко) в інших частинах тіла.
Деякі симптоми можуть виникнути під час менструації та можуть включати:
Ендометріоз не є онкологічним захворюванням, хоча механізм виникнення захворювання декілька схожий. Як правило, ендометріоз не фатальний. Проте, він може привести до проблем, найнеприємніша з яких безпліддя. Крім того, це захворювання послаблює організм і робить його вразливим до інших захворювань.
Раніше ми повідомляли про 6 факторів, які призводять до швидкого старіння організму жінок.
Також ми писали про продукти, які допоможуть відтермінувати менопаузу у жінок.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт The Mirror та World health organization.