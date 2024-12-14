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Названо тривожні симптоми хвороби, яка може виникати тільки у жінок

Що таке ендометріоз та чим небезпечна хвороба (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ендометріоз став доволі поширеним захворюванням, який вражає 10% жінок. Лікарі назвали першочергові симптоми хвороби, які не можна ігнорувати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про головну небезпеку такого стану та коли потрібно негайно звертатись до лікаря.

Що таке ендометріоз

Ендометріоз - важке захворювання жіночої репродуктивної системи, одна з поширених причин безпліддя і хронічних болів в тазовій області. Причина ендометріозу - патологічне розростання клітин ендометрію за межами матки на інших органах.

Це призводить до запалення та утворення рубцевої тканини в області тазу та (рідко) в інших частинах тіла.

Деякі симптоми можуть виникнути під час менструації та можуть включати:

Ендометріоз не є онкологічним захворюванням, хоча механізм виникнення захворювання декілька схожий. Як правило, ендометріоз не фатальний. Проте, він може привести до проблем, найнеприємніша з яких безпліддя. Крім того, це захворювання послаблює організм і робить його вразливим до інших захворювань.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт The Mirror та World health organization.

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