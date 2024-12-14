Названо тривожні симптоми хвороби, яка може виникати тільки у жінок

Ендометріоз став доволі поширеним захворюванням, який вражає 10% жінок. Лікарі назвали першочергові симптоми хвороби, які не можна ігнорувати.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про головну небезпеку такого стану та коли потрібно негайно звертатись до лікаря.

Що таке ендометріоз

Ендометріоз - важке захворювання жіночої репродуктивної системи, одна з поширених причин безпліддя і хронічних болів в тазовій області. Причина ендометріозу - патологічне розростання клітин ендометрію за межами матки на інших органах.

Це призводить до запалення та утворення рубцевої тканини в області тазу та (рідко) в інших частинах тіла.

Деякі симптоми можуть виникнути під час менструації та можуть включати:

сильний менструальний біль, який заважає виконувати звичні дії

рясні місячні, коли потрібно міняти прокладки або тампони кожні одну-дві години, інакше кровотеча може дійти до одягу

біль під час ходіння в туалет

Однак це не єдині можливі ознаки. Можуть виникати і інші симптоми в будь-який час циклу, наприклад:

біль у нижній частині живота та спині (в області тазу)

біль під час або після сексу

сильна втома

До того ж можуть виникнути труднощі зі спробою завагітніти. Ендометріоз зазвичай діагностують у жінок і дівчат, починаючи з початку місячних (статевого дозрівання) і закінчуючи менопаузою.

Потрібно негайно звернутися до лікаря, якщо:

ви думаєте, що у вас ендометріоз

симптоми впливають на повсякденне життя, роботу та стосунки

ви проходили лікування, але симптоми не покращуються або погіршуються

Ендометріоз не є онкологічним захворюванням, хоча механізм виникнення захворювання декілька схожий. Як правило, ендометріоз не фатальний. Проте, він може привести до проблем, найнеприємніша з яких безпліддя. Крім того, це захворювання послаблює організм і робить його вразливим до інших захворювань.

Як діагностувати хворобу

Діагностика ендометріозу може зайняти багато часу. Це пояснюється тим, що симптоми ендометріозу можуть бути схожими на інші захворювання, такі як: