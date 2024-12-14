Названо тривожні симптоми хвороби, яка може виникати тільки у жінок
Ендометріоз став доволі поширеним захворюванням, який вражає 10% жінок. Лікарі назвали першочергові симптоми хвороби, які не можна ігнорувати.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про головну небезпеку такого стану та коли потрібно негайно звертатись до лікаря.
Що таке ендометріоз
Ендометріоз - важке захворювання жіночої репродуктивної системи, одна з поширених причин безпліддя і хронічних болів в тазовій області. Причина ендометріозу - патологічне розростання клітин ендометрію за межами матки на інших органах.
Це призводить до запалення та утворення рубцевої тканини в області тазу та (рідко) в інших частинах тіла.
Деякі симптоми можуть виникнути під час менструації та можуть включати:
- сильний менструальний біль, який заважає виконувати звичні дії
- рясні місячні, коли потрібно міняти прокладки або тампони кожні одну-дві години, інакше кровотеча може дійти до одягу
- біль під час ходіння в туалет
Однак це не єдині можливі ознаки. Можуть виникати і інші симптоми в будь-який час циклу, наприклад:
- біль у нижній частині живота та спині (в області тазу)
- біль під час або після сексу
- сильна втома
До того ж можуть виникнути труднощі зі спробою завагітніти. Ендометріоз зазвичай діагностують у жінок і дівчат, починаючи з початку місячних (статевого дозрівання) і закінчуючи менопаузою.
Потрібно негайно звернутися до лікаря, якщо:
- ви думаєте, що у вас ендометріоз
- симптоми впливають на повсякденне життя, роботу та стосунки
- ви проходили лікування, але симптоми не покращуються або погіршуються
Ендометріоз не є онкологічним захворюванням, хоча механізм виникнення захворювання декілька схожий. Як правило, ендометріоз не фатальний. Проте, він може привести до проблем, найнеприємніша з яких безпліддя. Крім того, це захворювання послаблює організм і робить його вразливим до інших захворювань.
Як діагностувати хворобу
Діагностика ендометріозу може зайняти багато часу. Це пояснюється тим, що симптоми ендометріозу можуть бути схожими на інші захворювання, такі як:
- аденоміоз
- міома матки
- запальне захворювання органів малого таза
- синдром подразненого кишечника
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт The Mirror та World health organization.
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