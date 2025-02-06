Названо напій, який допомагає швидше скинути вагу: нове дослідження

Деталі дослідження

Дослідники проаналізували фізіологічні ефекти газованої води, оскільки було виявлено, що вона викликає відчуття ситості і моторику шлунка (переміщення їжі по тілу), обидва з яких можуть зменшити голод.

Також виявили, що газована вода може підтримувати втрату ваги, перетворюючись на HCO3 - побічний продукт метаболізму і збільшуючи виробництво енергії.

Але ефект від цього настільки малий, що важко очікувати ефекту втрати ваги виключно від CO2 у газованій воді.

Тож дослідники зауважили, що газовану воду не слід використовувати саму по собі як засіб для схуднення, а натомість її слід інтегрувати в більш широку стратегію здорового способу життя.

Головний лікар нейрохірургічної лікарні в Японії Акіра Такахаші розповів, що цей новий звіт підкреслює, як газована вода впливає на втрату ваги, сприяючи відчуттю ситості, що може зменшити споживання їжі та загальне споживання калорій.

Те, що газована вода спалює калорії за рахунок поглинання CO2 є недостатнім, щоб істотно змінити ситуацію.

Наприклад, під час гемодіалізу, навіть при безперервній подачі CO2 протягом чотирьох годин, споживається лише близько 9,5 г глюкози. Тому надзвичайно важко постійно пити газовану воду протягом такого часу.

"Тому я вважаю, що малоймовірно, що лише газована вода може призвести до втрати ваги", - сказав Такахаші.

Вплив газованої води на організм

За словами дослідника, необхідні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти вплив карбонізації на втрату ваги. Вуглекислий газ, який виділяється з бульбашок, заповнює шлунок, стимулюючи рецептори розтягування. Потім ці рецептори передають сигнал мозку через блукаючий нерв, створюючи відчуття ситості.

Газовану воду необхідно включити до загального здорового способу життя. Вибір правильного харчування та фізична активність матимуть ще більший вплив на втрату ваги.

Втрата ваги може відбутися, коли люди займаються підвищеною фізичною активністю, зменшують споживання калорій і вживають більш здорову їжу, яка включає мінімізацію ультраобробленої, смаженої та солодкої їжі.

Побічні ефекти

У той час як бульбашки в газованій воді можуть створити відчуття ситості, є також наслідки надмірного захоплення такою водою.

Вживання газованої води може зробити людей менш голодними, тому люди можуть пропустити прийом їжі та отримати відчуття роздуття та газоутворення, а також можуть посилити проблеми з рефлюксом.

Не варто пити газовані напої людям із хронічним здуттям живота, кислотним рефлюксом чи іншими захворюваннями шлунка.

Важливо, що нове дослідження стосується лише простої газованої мінеральної води та не включає підсолоджені напої, адже вони можуть бути пов’язані з діабетом, серцевими захворюваннями та ожирінням.