Названо місяць, в якому легше за все схуднути

Чи існує "ідеальний" місяць для схуднення?

Хоча не існує чарівної палички, яка допоможе скинути вагу за один день, дослідження та спостереження показують, що певні сезони створюють сприятливіші умови для досягнення цілей зі схуднення. Всупереч поширеній думці, що літо - це найкращий час для дієт (через спеку та легку їжу), насправді весна та рання осінь можуть стати вашими найкращими союзниками у боротьбі із зайвими кілограмами.

Експерти зі здоров’я і дієтологи вважають, що найлегше скинути зайві кілограми у травні. Саме цей місяць створює ідеальні умови для природного та стабільного зниження ваги - і ось чому.

Чому в травні легше худнути?

По-перше, погода в травні сприяє більшій активності. Температура вже комфортна, але ще не спекотно, тому люди більше часу проводять на свіжому повітрі, займаються спортом, ходять пішки або їздять на велосипеді. Така активність природно прискорює обмін речовин і сприяє спалюванню калорій.

По-друге, з травня на прилавках з’являється велика кількість свіжих овочів та зелені, які можна включити до раціону. Вони містять мало калорій, але багато клітковини, що допомагає довше зберігати відчуття ситості й покращує роботу травної системи. До того ж, знижується спокуса зловживати жирною або важкою їжею - організм сам більше тягнеться до легких страв.

По-третє, весняний настрій та природне оновлення стимулюють людей до змін. У багатьох з’являється мотивація покращити фізичну форму до літа, а сонячне світло стимулює вироблення серотоніну, що допомагає легше тримати себе в руках і дотримуватись правильного харчування.

Цікаво, що саме в травні багато людей починають нові звички, які легко переходять у сталий спосіб життя. На відміну від січневих обіцянок, які часто швидко згасають, весняні ініціативи мають більше шансів на довготривалий ефект.

Отже, якщо ви плануєте схуднути - травень ідеально підходить для старту. Він поєднує сприятливі фізіологічні, емоційні та сезонні фактори, які зроблять процес схуднення простішим і приємнішим.