Названо маловідому причину, яка заважає жінкам схуднути

При менопаузі у жінок відбуваються значні гормональні зміни, що можуть мати вплив на вагу. Одним із важливих аспектів, який часто недооцінюють, є вплив менопаузи на здоров’я кишківника, що може сприяти набору ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Що заважає жінкам схуднути

Дослідження виявило чіткий зв’язок між порушенням кишкового мікробіому та рівнем гормонів, викликаним менопаузою, яка зазвичай вражає жінок у віці від 45 до 55 років

Поступове зниження рівня гормонів під час перименопаузи порушує баланс мікробіома, що призводить до різноманітних анатомічних станів і ускладнень зі здоров’ям. Мікробіом зазнає значних змін, що впливають на різні ділянки тіла, включаючи ротову порожнину, кишечник і сечостатеве здоров'я.

Дієтолог Шарлотта Хантер розповіла, що у період менопаузи збільшення ваги є частою проблемою. Однак, важливо звернути увагу на свій стан кишківника.

Кишечник впливає на все, починаючи від засвоєння поживних речовин і закінчуючи регуляцією рівня цукру в крові, і навіть гормонів, які контролюють голод і накопичення жиру.

Коли кишечник багатий корисними бактеріями, це сприяє більш повільному та більш контрольованому вивільненню цукру. Це допомагає зменшити ймовірність різких стрибків і падінь рівня цукру в крові.

Чому важливо підтримувати рівень цукру в крові

Коли рівень цукру в крові незбалансований, це призводить до тяги до їжі та збільшення накопичення жиру. Підтримка стабільного рівня цукру в крові має важливе значення для загального добробуту. Це забезпечує постійне постачання енергії та запобігти низькому рівню цукру в крові (гіпоглікемії) і високому рівню цукру в крові (гіперглікемії).

"Здоровий кишечник допомагає регулювати апетит, контролюючи гормони, які сигналізують про голод і ситість, такі як лептин", - пояснила експерт.

Коли здоров’я кишечника не врівноважено, ці сигнали можуть порушуватися, змушуючи нас почуватися голоднішими та менш задоволеними після їжі, що призводить до переїдання та збільшення ваги.

Шарлотт підкреслила, що коли з’являються симптоми менопаузи, можна легко дотягнутися до таких напоїв, як кофеїн, алкоголь і солодкі напої. Але вони можуть принести більше шкоди, ніж користі, порушуючи здоров’я кишечника.

Ознаки того, що у вас проблеми з кишківником, включають закреп, діарею та здуття живота.

Дієта, багато рослинною їжею, клітковиною, здоровими жирами та нежирними білками, підтримує здоров’я кишечника, живлячи корисні бактерії, зменшуючи запалення та сприяючи стабільному рівню цукру в крові. Пробіотичні продукти, такі як йогурт, кефір, кімчі та квашена капуста, також можуть підтримувати мікробіом.

Вас може зацікавити