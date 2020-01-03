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Названо лучшее средство от похмелья: и это не рассол

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 11:06
Названо лучшее средство от похмелья: и это не рассол
Как быстро справиться с похмельем (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали самые лучшие средства от похмельного синдрома

После праздничных застолий многих мучает похмелье из-за неправильного употребления алкогольных напитков. Как отмечают специалисты, соленые и маринованные овощи, квашеная капуста и рассол – не помогут в борьбе с последствиями.

Как рассказал эксперт по безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек, существует не одно средство, которое поможет справиться с похмельем. Об этом пишет издание Vesti.

Он отметил, что маринованные овощи и соленья не являются лекарствами и снять негативные последствия с печени за несколько дней им не под силу.

"Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества после праздников", - сказал эксперт.

Он отметил, что на праздники стоит все употреблять в меру.

Исследователи из южнокорейского Национального университета Чеджу и Института медицинских наук считают, что самым лучшим средством от похмелья является молодая спаржа. По мнению ученых, в ней содержатся аминокислоты и минеральные элементы, которые снижают окислительный процесс в результате воздействия спиртного на клетки печени.

Ученые из университета Сунь Ят-Сена назвали лучшим средством от похмелья газированный сок лайма и лимона. Именно такой напиток лучше всего стимулирует выработку ферментов, которые расщепляют ацетальдегид – химическое соединение, которое скапливается в организме после большого количества алкоголя и вызывает боль и тошноту.

А вот эксперты из Университета Калифорнии назвали блюдо, которое поможет справиться организму после праздников – это корейский суп Як-а-мейн. Он готовится из соленой говядины, бульоне на основе соевого соуса, лапши, крутого яйца и лука. В таком супе сочетаются соли, белки, углеводы и микроэлементы, которые необходимы организму после праздничных застолий.

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