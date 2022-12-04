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Названо ліки для серця, які зовсім не працюють: популярний фуфломіцин

Які ліки від серця взагалі не працюють (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі за кордоном дуже дивуються, чим українці лікують серце. Адже один з препаратів дуже часто купують і приймають, але вони абсолютно неефективні.

Про це розповів відомий невролог Євген Скрипник.

Мова йде про Корвалмент

Цей відомий диво-засіб активно рекламують по телебаченню зі слоганом "Корвалмент - швидка допомогу вашому серцю".

Але чи дійсно це так?

Зараз дуже багато Українців за кордоном, і коли вони приймають ці "ліки" - то лікарі, які там, дивуються і не розуміють як ми це приймаємо і навіщо!

Цікаво, що ці препарати не містять ніякої речовини для покращення роботи серця. Але в показах написано - стенокардія легкого ступеня, функціональні порушення серцево-судинної системи, комплексне лікування гіпертонічної хвороби.

Людина замість того, щоб звернутись до лікаря, викликати швидку допомогу після реклами приймає ці ліки і втрачає дорогоцінний час і, на жаль, в деяких випадках і життя!

Що містять ці "препарати"?

Розчин ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової. Знову ж як і в Валідолі - ізоваліріат ментолу (масло м’яти). Ця речовина взагалі без доказової ефективності.

Вона не визнана ні FDA (Управління з продовольства і медикаментів США), ні ВООЗ, Кокранівська бібліотека (електронна база даних з доказової медицини) також не знає, що це таке.

"При захворюваннях серцево-судинної системи ці "препарати" не використовуються ніде у світі. Будьте здорові! Бережіть себе та близьких!" - резюмував лікар.

Крім того ми писали про неефективні ліки "для печінки".

Також повідомлялося про ліки від тиску, які взагалі не працюють.

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