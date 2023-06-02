Названо корисний фрукт, який допоможе схуднути: його потрібно включити в раціон

Споживання фруктів є необхідним для організму, щоб бути здоровим. Деякі з них сприяють гарному здоров'ю та допоможуть схуднути природним чином.
Про це пише EatingWell.
Щоб позбутися зайвих кілограмів, необхідно обов'язково їсти малину. Солодка ягода має багато клітковини, антиоксидантів та приємний солодкий смак.
Одна склянка малини, як свіжої, так і замороженої, містить близько 10 грамів клітковини. Це приблизно одна третина щоденного рекомендованого споживання клітковини для чоловіків і жінок.
Крім того, що клітковина сприяє зниженню ваги, вона також уповільнює травлення та запобігає раптовим стрибкам рівня цукру в крові, забезпечуючи більш стабільну енергію протягом дня.
Як відомо, бактерії у кишківнику харчуються клітковиною. Тому споживання малини є необхідною умовою здорового мікробіому кишківника.
Антиоксиданти, які містять в малині, відіграють велику роль у захисті клітин організму. Вони нейтралізовують шкідливі вільні радикали, щоб зменшити запалення, яке викликає захворювання.
Також малина є досить солодкою, що сподобається тим, хто любить ласувати солодощами та десертами.
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