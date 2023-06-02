Названо корисний фрукт, який допоможе схуднути: його потрібно включити в раціон

Бореться з голодом

Щоб позбутися зайвих кілограмів, необхідно обов'язково їсти малину. Солодка ягода має багато клітковини, антиоксидантів та приємний солодкий смак.

Одна склянка малини, як свіжої, так і замороженої, містить близько 10 грамів клітковини. Це приблизно одна третина щоденного рекомендованого споживання клітковини для чоловіків і жінок.

Крім того, що клітковина сприяє зниженню ваги, вона також уповільнює травлення та запобігає раптовим стрибкам рівня цукру в крові, забезпечуючи більш стабільну енергію протягом дня.

Як відомо, бактерії у кишківнику харчуються клітковиною. Тому споживання малини є необхідною умовою здорового мікробіому кишківника.

Чим ще корисна машина

Антиоксиданти, які містять в малині, відіграють велику роль у захисті клітин організму. Вони нейтралізовують шкідливі вільні радикали, щоб зменшити запалення, яке викликає захворювання.

Також малина є досить солодкою, що сподобається тим, хто любить ласувати солодощами та десертами.