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Названо корисний фрукт, який допоможе схуднути: його потрібно включити в раціон

Який фрукт допоможе схуднути (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Споживання фруктів є необхідним для організму, щоб бути здоровим. Деякі з них сприяють гарному здоров'ю та допоможуть схуднути природним чином.

Про це пише EatingWell.

Бореться з голодом

Щоб позбутися зайвих кілограмів, необхідно обов'язково їсти малину. Солодка ягода має багато клітковини, антиоксидантів та приємний солодкий смак.

Одна склянка малини, як свіжої, так і замороженої, містить близько 10 грамів клітковини. Це приблизно одна третина щоденного рекомендованого споживання клітковини для чоловіків і жінок.

Крім того, що клітковина сприяє зниженню ваги, вона також уповільнює травлення та запобігає раптовим стрибкам рівня цукру в крові, забезпечуючи більш стабільну енергію протягом дня.

Як відомо, бактерії у кишківнику харчуються клітковиною. Тому споживання малини є необхідною умовою здорового мікробіому кишківника.

Чим ще корисна машина

Антиоксиданти, які містять в малині, відіграють велику роль у захисті клітин організму. Вони нейтралізовують шкідливі вільні радикали, щоб зменшити запалення, яке викликає захворювання.

Також малина є досить солодкою, що сподобається тим, хто любить ласувати солодощами та десертами.

Раніше ми повідомляли, які фактори впливають на різке збільшення ваги.

Також ми писали, як їсти на день понад 2 тисячі калорій та мати струнке тіло.

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