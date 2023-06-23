Ці корисні горіхи допомагають швидше схуднути

Користь мигдалю

Дієтолог з Нової Зеландії Крутіка Нанаваті розповіла, що повноцінний перекус допоможе підзарядитися енергією між прийомами їжі. І горіхи - це один з найкращих варіантів.

Експерт каже, що найкорисніший з усіх - мигдаль. І саме він сприяє обміну речовин та схудненню.

Дієтолог каже, що мигдаль може сприяти здоров’ю кишківника, підтримуючи ріст корисних кишкових бактерій, включаючи види біфідобактерій і лактобацил.

Мигдаль багатий на клітковину, білок, корисні жири, вітаміни та мінерали. Такі горіхи - хороше джерело вітаміну Е, антиоксиданту, який допомагає захистити клітини від ушкоджень.

Також антиоксиданти в мигдалі захищають організм від серцево-судинних захворювань. До того ж вони здатні зменшити запалення на шкірі.

Мигдаль багатий на мононенасичені жири, що корисно для травлення під час схуднення.

Як горіхи спалюють жир

Основною перевагою цього горіха для спалювання жиру є те, що в ньому багато білка. А оскільки на засвоєння білка потрібно більше часу, він володіє вищим термічним ефектом порівняно із жирами та вуглеводами. До того ж білок може допомогти зберегти м’язову масу та підтримувати метаболізм.

Не рекомендуємо вживати недозрілі гіркі ядерця, такими горішками можна сильно отруїтися.

Пам’ятайте, що для споживання придатні лише солодкі ядра мигдалю, гіркі використовуються тільки для виробництва ефірних олій. Не варто переїдати, адже це може викликати запаморочення.

Також не рекомендується їсти їх на ніч, тому що плоди залишають амінокислоти на стінках судин і тканинах, які і так в спокійному стані не можуть правильно розподілити речовини.