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Названо имя украинского воина, погибшего на Донбассе: фото молодого героя

Автор: Владимир Костырин

На Донбассе на фронте в результате обстрелов оккупантов погиб военный ВСУ Сергей Елисеев из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (Закарпатский легион). Боец 2 ноября в зоне проведения ООС получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом передали на Facebook-странице 128-й бригады.

Елисеев в рядах Вооруженных сил защищал страну от врага с первых лет российско-украинской войны.

У воина дома в Днепре остались жена и сын.

На Донбассе погиб боец ВСУ Сергей Елисеев (фото: facebook.com/128brigade)

"Он был честным, открытым и жизнерадостным человеком... Агрессивные действия оккупантов стали причиной гибели настоящего патриота, которому была не безразлична судьбу собственной страны. Руководство бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования родным, друзьям, близким и товарищам! Покои с миром, побратим! Не простим и не забудем!" - говорится в публикации.

Воин ВСУ Сергей Елисеев (фото: facebook.com)

По данным пресс-центра ООС, боевики на Донбассе открывали огонь из стрелкового оружия в направлении Павлополя и Новозвановки, а около Причепиловки дважды произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.

Украинский военный Сергей Елисеев (фото: facebook.com)

В сети украинцы высказывают соболезнования родным, близким и побратимам воина, и благодарят за самоотверженную защиту Украины от оккупантов и мужество.

  • Светлая память Герою... Соболезнование родным
  • Низкий поклон, вечная память герою.
  • Вечная слава Герою Украины!
  • Соболезнование родным... Не простим врагам!
  • Вечная память Сыну Украины, честь и почет. Соболезнования родным и побратимам.
  • Вечная память... Герои не умирают!

Ранее сообщалось, что 26 октября на Донбассе погиб украинский военный, мастер-сержант Георгий Халиков в результате артиллерийского обстрела, который оккупанты устроили по позициям ВСУ.

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