Названо имя украинского воина, погибшего на фронте от пули снайпера (фото)

Владимир Богданович был призван Тернопольским ОМТЦК и СП Тернопольской области.

На фронте был старшим стрелком 1 механизированного отделения 1 механизированного взвода 1 механизированной роты 1 механизированного батальона воинской части.

"По предварительным данным, военный выполнял задачи и получил смертельное ранение в голову, в результате одиночного выстрела, предположительно из снайперской винтовки", - говорится в публикации.

Яськив - уроженец поселка Большие Бирки под Тернополем. Он родился 29 июля 1977 года и через 20 дней должен был встречать свой 44-й день рождения.

Сообщается также, что боец своей семьей не обзавелся и был холост.

"Соболезнуем родным и близким погибшего... Вечная ему память", - написал глава райсовета.

Как сообщили в 24 ОМБр имени короля Данила на странице в Facebook, старший солдат Яськив погиб во время выполнения боевого задания возле Золотого.

"Владимир находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Врагу был предоставлен ​​адекватный ответ из разрешенных средств вооружения для подавления огневых точек противника. Но при смене позиции со старшим солдатом Яськивом произошло непоправимое... вражеский снайпер смертельно ранил Владимира", - рассказали побратимы.

В бригаде отметили, что Яськив навсегда останется в нашей памяти, как герой, который отдал свою жизнь за Украинское государство, свободное и независимое.

Боец ВСУ Владимир Яськив (фото: facebook.com/24th.brigade)