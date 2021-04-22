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Названо имя украинского воина, погибшего сегодня на фронте: фото героя

Автор: Владимир Костырин

На Донбассе погиб военный ВСУ из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Александр Луцик - боец получил смертельное осколочное ранение в результате вражеского обстрела из ПТРК сегодня в зоне проведения ООС под оккупированной Горловкой.

Имя воина назвали 22 апреля в пресс-службе Волынского областного совета.

Александру Анатольевичу было 38 лет. Он родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи Колковской территориальной общины на Волыни.

Защитник Украины служил по контракту оператором-разведчиком противотанкового дивизиона в/ч А4267.

В облсовете рассказали, что Александр Луцик погиб сегодня около 11:30 при выполнении боевых задач на фронте в результате попадания противотанковой управляемой ракеты.

Как уточняет "Новинарня", 10-я горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", в которой служил герой, выполняет боевые задачи на Луганском направлении: в районе захваченной "ДНРовцами" Горловки - возле Южного, Шумов и других населенных пунктов.

Боец ВСУ Александр Луцик (фото: novynarnia.com)

Эта бригада вышла на линию обороны в марте после того, как морпехи 503-го батальона ВМС ВСУ вышли по ротации.

С начала марта это уже десятая боевая потеря "Эдельвейса" вследствие боевых действий на фронте.

Ранее мы писали о том, что ВСУ показали на видео засаду оккупантов, которые цинично расстреливали раненых.

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Новости Украины Вооруженные силы УкраиныДонбасспогибливоенныеООС
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