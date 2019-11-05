Названо имя убийцы 14-летней Даши Дробот: по прозвищу "Кифа" (фото)

14-летняя школьница из Одессы Дарья Дробот была убита вечером, 2 ноября. Ее тело нашли в лесополосе в районе села Лески (Лиманский район) на следующее утро. Девочка была раздета ниже пояса, на теле многочисленные следы побоев. В убийстве признался 15-летний подросток, который отдыхал за городом вместе с Дашей и еще десятком ребят.

Позже стали выясняться и другие жуткие детали преступления. Парень предложил девочке вступить с ним в интимную связь. Даша отказалась, тогда парень начал ее избивать, ногами, руками, в результате задушил и хотел изнасиловать. Но девушка уже не двигалась, и ему это сделать не удалось.

"Он озверел, начал наносить большое количество ударов по ее лицу. Когда она упала, продолжил наносить удары ногами. А потом пытался вступить с ней в интимную связь", - говорит начальник ГУНП Одесской области Олег Бех.

Убийство Дарьи Дробот (фото: od.npu.gov.ua)

Есть также предположение, что парень добивал Дашу веткой, сказано в сюжете местного одесского канала "Репортер".

За свои 15 лет парень уже был судим за ограбление, за что отбывал условное наказание.

Преступник забрал у Даши телефон и весь в крови пришел к своим друзьям. Сказал, что подрался, а смартфон нашел. На вырученные от продажи гаджета деньги, он купил наркотики. Под действием которых парень и находился в момент ареста.

Убийство Дарьи Дробот (фото: od.npu.gov.ua)

В школе №71 рассказали, что Даша по характеру была лидером, училась там с первого класса. Директор Ирина Ткаченко хорошо отзывается о погибшей. С классом, где училась девочка, работает психолог.

Семья Даши благополучная, девочка была присмотрена. В дурной компании ее не замечали. Стоит отметить, что в тот роковой день мама не хотела отпускать Дашу с друзьями - они поругались и девочка ушла. Мама владеет собственным салоном красоты, в котором сама работает парикмахером.

Но некоторые родители говорят, что класс, где училась девочка, проблемный. Бабушка одного из школьников назвала класс "реактивным". Соседи считают, что девочка пошла на поводу у подружек.

Личность подозреваемого не раскрывают, но некоторые друзья говорят, что это некто Кирилл по прозвищу "Кифа". Он учится в той же 71-й школе, активно употребляет наркотики.

Знакомые говорят, что видели Кирилла в крови. Кроме того, он якобы хвастался друзьям о том, что сделал.

Убийство Дарьи Дробот (видео: YouTube/Телеканал Репортер)