Названо головний симптом нового заразного COVID, який шириться світом

Що відомо про новий штам ковіду Німбус

Агентство з безпеки охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) повідомляє, що цей штам становить зростаючу частку випадків COVID у всьому світі, причому 13 випадків вже виявлено у Великій Британії.

Симптоми інфекції

Симптоми варіанту "Німбус" схожі на попередні штами COVID, включаючи лихоманку, м'язові болі та закладеність носа.

Однак відмінним симптомом є сильний біль у горлі, описаний як "відчуття леза бритви".

Інші симптоми включають почервоніння задньої частини рота та набряклі лімфатичні вузли на шиї. Ранні ознаки також можуть включати шлунково-кишкові проблеми, такі як нудота, блювота, діарея, печія, здуття живота, запор та біль у животі.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) додала варіант "Німбус" до свого списку спостереження, вказуючи на його більшу трансмісивність.

Варіант вперше з'явився у січні 2025 року, і до кінця квітня він становив близько 10,7% глобальних інфекцій.

Представники охорони здоров'я уважно стежать за варіантом, але наразі немає доказів, що він викликає більш важке захворювання або що існуючі вакцини менш ефективні проти нього.

Британські експерти попереджають, що Nimbus може спричинити різке зростання кількості інфікувань у найближчі тижні, можливо вже наприкінці червня або в липні. Вони закликають осіб із груп ризику здійснити ревакцинацію.