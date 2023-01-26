Названо головний фактор ризику діабету 2 типу. Хвороба стає все молодшою

Головний фактор ризику розвитку діабету 2 типу

Ожиріння – один із найбільш визнаних та головних факторів ризику розвитку діабету 2 типу.

Якщо раніше ожиріння частіше було проблемою дорослих людей, то і хвороба вважалася "дорослою". Оскільки зараз виявляється зростання кількості випадків ожиріння та надмірної ваги у дітей, не дивно, що випадки діабету 2 типу у дітей і молоді стають все більш поширеними.

Не тільки ожиріння

Низький рівень фізичної активності є ще одним фактором ризику діабету 2 типу, тому що природно підвищує рівень глюкози в крові.

Ці два фактори - ожиріння і низька активність - разом збільшують ризик того, що хвороба почне розвиватися.

Вік людини. Зокрема, у поєднанні з неактивністю та ожирінням, є ще одним ключовим фактором збільшення поширеності діабету 2 типу серед осіб старше 45 років.

Генетичні фактори також можуть зіграти свою роль у розвитку діабету 2 типу. Коли у члена сім’ї, зокрема, першого ступеня (батька, брата, сестри або дитини) є діабет 2 типу, ризик зростає у порівнянні з людьми того самого віку, які не мають такого фактора ризику.

Етнічна приналежність. Це не до кінця вивчений фактор, але було помічено, що у білошкірих людей будь-якого віку рідше розвивається діабет 2 типу, ніж у представників будь-якої іншої раси тієї ж вікової групи.