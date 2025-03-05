Названо фрукт, який є справжнім "щитом від депресії"

Що відомо про депресію та харчування?

Депресія, стан, що вражає мільйони людей, залишається викликом для медицини. Ефективність традиційних методів лікування не завжди задовольняє, а побічні ефекти антидепресантів змушують шукати альтернативні шляхи. Нещодавні дослідження відкривають нові перспективи у профілактиці та лікуванні депресії, де ключову роль відіграє звичайне харчування.

Вже відомо, що середземноморська дієта, багата на овочі, фрукти та корисні жири, знижує ризик депресії на 35%. Але які саме продукти мають такий вплив? Нове дослідження, проведене в Гарвардській медичній школі, проливає світло на роль цитрусових.

Дослідження: зв'язок між цитрусовими, мікробіомом та депресією

Науковці проаналізували дані понад 32 000 учасників, вивчаючи зв'язок між споживанням цитрусових, мікробіомом кишківника та ризиком депресії. Результати показали, що щоденне вживання одного апельсина може знизити ризик депресії на 20%.

Особливу увагу дослідники звернули на бактерію Faecalibacterium prausnitzii, яка була більш поширена у людей без депресії. Споживання цитрусових сприяло зростанню рівня цієї бактерії, що, ймовірно, покращує психічне здоров'я.

Вчені вважають, що Faecalibacterium prausnitzii впливає на рівень серотоніну та дофаміну - нейромедіаторів, що регулюють настрій. Ці нейромедіатори, вироблені кишківником, можуть потрапляти до мозку, покращуючи психічний стан.

Це дослідження - лише початок. Науковці сподіваються, що їхні результати стимулюватимуть подальші дослідження зв'язку між харчуванням та психічним здоров'ям. Адже, як показує практика, звичайні продукти можуть мати значний вплив на наш настрій та самопочуття.

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