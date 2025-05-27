Названо єдину дієту, яка допоможе схуднути назавжди
Бажаєте ефективно схуднути та забути про постійні дієти? Є дійсно ефективний спосіб харчування, який допоможе вам скинути вагу.
Яка дієта реально працює, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Юрія Попка у Facebook.
Яка дієта дійсно працює
Юрій повідомив, що харчування з високим вмістом білка допоможе вам ефективно схуднути.
Часто ми чуємо про важливість вуглеводів та жирів, але насправді саме білок є тим фундаментом, на якому будується наше здоров'я та ефективне схуднення. Він складається з амінокислот, що впливають на гіпоталамус, позитивно впливаючи на ліпостатичну систему, відповідальну за набір ваги. Це означає, що білок працює на молекулярному рівні, допомагаючи вашому організму краще контролювати жирові запаси.
У 2005 році було проведено цікаве дослідження за участю 19 добровольців. Спочатку була визначена середня кількість калорій, яку вони споживали. Потім протягом 12 тижнів під наглядом їхній раціон було змінено: споживання білка збільшили до 30% від загальної кількості калорій.
Результати виявилися вражаючими:
- Загальна кількість спожитих калорій знизилася на 441 ккал. Це приблизно 20% від основного обміну людини або еквівалент 100-грамової плитки шоколаду!
- Учасники схудли в середньому на 5 кг, хоча ціль дослідження не передбачала схуднення, і ніхто не просив учасників їсти менше.
- Навіть у міру схуднення учасників, рівень гормону лептину (гормону ситості) знижувався, але реакція на голод так і не проявлялася. Це свідчить про те, що білок ефективно пригнічує відчуття голоду.
Важливо зазначити, що збільшення білка в раціоні відбувалося за рахунок зменшення споживання жирів, а не вуглеводів. Це підтверджує, що білки блокують реакцію на голод, яка зводить нанівець усі зусилля зі схуднення. Люди, які споживають достатньо білка, значно рідше скаржаться на голод порівняно з тими, хто використовує інші методи схуднення з низьким вмістом білка.
Секрет успішного схуднення
Просте зменшення споживання вуглеводів чи жирів саме по собі не спрацює. Секрет полягає в комплексній зміні: зменшити ці нутрієнти та одночасно збільшити норму білка.
Якщо ви просто приберете з раціону солодке, цукор, борошняне, жирне та інші вуглеводи, не збільшивши при цьому білок, і сподіваєтесь на схуднення, то:
Це буде справжній мазохізм, і ви довго так не протримаєтеся. Результат буде тимчасовим, і з високою ймовірністю ви втратите м'язову масу.
Більшість людей і так відчувають дефіцит білка у своєму раціоні, тому його збільшення є критично важливим.
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