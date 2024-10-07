Названо доступний суп на 100 калорій, який допоможе схуднути

Як приготувати суп для схуднення

ЕкспертМет Боксал поділився своїм ідеальним рецептом супу для схуднення. В цій першій страві всього 100 калорій на порцію, а готується вона дуже легко.

Все, що вам потрібно зробити, це засмажити одну моркву, 80 г нарізаної солодкої картоплі, 80 г помідорів, половину цибулини та два зубчики часнику.

Перш ніж поставити їх у духовку для приготування, додайте трохи солі, перцю та пластівців чилі та запікайте при 200°C 20 хвилин.

Після приготування просто помістіть овочеву суміш у блендер, додавши невелику кількість кокосового молока та 300 мл овочевого бульйону. Гарненько збийте все це в блендері, і ось у вас ідеально простий і надзвичайно здоровий суп!

Якщо ж ви хочете збагатити суп білком - додайте до нього сочевицю.

Суп допомагає схуднути тому, що ці продукти мають низьку калорійність і великий об’єм, що забезпечує насичення.

Це означає, що ви будете ситі довше і не захочете перекусити калорійними продуктами.