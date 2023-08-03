Названо дні, коли не можна мити голову, аби не накликати біду

Миття голови - обов'язкова справа кожної людини. Однак є дні, коли варто уникати цієї процедури, аби не накликати біди та нещастя.

Про те, в які дні не варто мити голову - читайте в матеріалі Styler.

В які дні не можна мити голову

Понеділок

Миття голови на початку тижня може призвести до втрати хороших ідей та порушення планів. Краще взагалі в цей день нічого не починати, оскільки наші предки вірили, що це може привернути невдачі.

П'ятниця

В цей день також локони краще не очищати, тому що можуть виникнути невдачі в любовній сфері - сварка з коханою людиною або взагалі розрив стосунків.

Неділя

В неділю взагалі не можна робити будь-які справи, оскільки вважається, що це день відпочинку. За повір'ями в цей день не можна не лише мити голову, а й купатись, оскільки так можна накликати на себе неприємності в фінансовому плані, проблеми на роботі та невдачі.

Сприятливі дні для миття голови

Субота

Субота - це чудовий день для миття волосся. Разом з брудом змиються тяготи робочого тижня, проблеми та труднощі, які заважали повноцінному відпочинку. Також це день добре підходить для прибирання вдома, після чого не лише буде чисто в оселі, а й покращиться самопочуття.

Вівторок

Цей день підходить не лише для очищення волосся, а й для початку будь-яких справ. Якщо помити голову перед початком робочого дня, то це сприятиме генеруванню нових ідей, кращій продуктивності на роботі. Також за повір'ями, миття локонів у вівторок привертає щастя, удачу та достаток в оселю.