Названо дієту, яка знижує ризик інсульту та інфаркту на 14%

Зниження ризику інсульту та інфаркту на 14% можливе за допомогою простого харчування. Масштабне дослідження виявило потужний зв'язок між Portfolio-дієтою, багатою на рослинні компоненти, та значним покращенням здоров'я серцево-судинної системи.

Як треба харчуватися для профілактики інсульту та інфаркту, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що виявили науковці про дієту Portfolio

Науковці проаналізували дані досліджень здоров'я медсестер (NHS та NHSII) та дослідження медичних працівників (HPFS), учасники яких на початку спостереження не мали серцево-судинних захворювань. Протягом тривалого періоду учасники регулярно надавали інформацію про свій спосіб життя та раціон харчування.

Шість компонентів дієти

Аналізуючи харчові звички учасників кожні чотири роки за допомогою спеціальних опитувальників, дослідники виділили шість ключових компонентів Portfolio-дієти:

Рослинний білок: Бобові (квасоля, горох), тофу та соєве молоко.

Бобові (квасоля, горох), тофу та соєве молоко. Горіхи та насіння.

Джерела розчинної клітковини: Висівки, овес, ягоди та баклажани.

Висівки, овес, ягоди та баклажани. Фітостероли.

Джерела мононенасичених жирів: Оливкова олія та авокадо.

Оливкова олія та авокадо. Обмеження насичених жирів та холестерину: Менше цільножирних молочних продуктів, червоного та обробленого м'яса.

Кожному компоненту дієти присвоювався бал залежно від частоти споживання, де вищий бал свідчив про більшу прихильність до Portfolio-дієти.

Протягом 30 років спостереження було зафіксовано значну кількість серцево-судинних подій: 16 917 випадків серцево-судинних захворювань, серед яких 10 666 випадків ішемічної хвороби серця та 6 473 інсульту.

Результати зведеного аналізу показали вражаючу тенденцію. Учасники, які найбільш ретельно дотримувалися Portfolio-дієти (верхній квінтиль за дієтичним показником), мали на 14% нижчий ризик розвитку серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто найменше дотримувався цієї моделі харчування (нижній квінтиль).

Аналогічно, у групі з найвищим рівнем прихильності до Portfolio-дієти спостерігалося зниження ризику:

Ішемічної хвороби серця на 14%.

Інсульту також на 14%.

Крім того, дослідники виявили, що вищий показник прихильності до Portfolio-дієти був пов'язаний зі сприятливішим ліпідним профілем крові та нижчими рівнями маркерів запалення, що є важливими факторами для здоров'я серцево-судинної системи.

Автори дослідження наголошують, що отримані результати надають вагомі докази на підтримку використання рослинної Portfolio-дієти як ефективного способу зниження ризику серцево-судинних захворювань. Ці висновки узгоджуються з рекомендаціями Американської кардіологічної асоціації, які заохочують споживання цільного зерна, фруктів, овочів, рослинних білків, мінімально оброблених продуктів та ненасичених рослинних олій.

Вчені визнають деякі обмеження свого дослідження. Оскільки воно мало спостережний характер, не можна встановити пряму причинно-наслідкову залежність. Крім того, дані про харчування надавалися самими учасниками, що могло призвести до певних неточностей. Також, споживання деяких рекомендованих продуктів Portfolio-дієти було недостатньо високим навіть у групах з найкращими показниками, що може свідчити про недооцінку потенційного впливу дієти. Інформація про деякі ключові компоненти, такі як ячмінь, була недоступна, що також могло вплинути на результати.

Незважаючи на ці обмеження, результати дослідження є багатообіцяючими та вкотре підкреслюють важливість харчування, багатого на рослинні компоненти, для підтримки здоров'я серця та судин. Portfolio-дієта може стати цінним інструментом у профілактиці серцево-судинних захворювань та покращенні загального самопочуття.