Названо дієту, яка допомагає схуднути та бути здоровим без суворих обмежень

Худнути без голоду і з користю для здоров’я - це реально. Флекситаріанська дієта дозволяє втрачати зайві кілограми без жорстких обмежень і водночас покращує самопочуття.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today.
Флекстаріанська дієта - це гнучкий підхід до харчування, який базується переважно на рослинних продуктах, але допускає вживання м’яса та інших продуктів тваринного походження в обмеженій кількості.
Вона створена дієтологом Доуном Джексон Блатнером, яка вважається однією з найкращих загальних дієт.
Основні принципи флекстаріанства:
Це гарний компроміс для людей, які прагнуть здорового способу життя без суворих обмежень.
Велика частина переваг дотримання флексітаріанської дієти полягає в тому, що ви споживаєте більше овочів і продуктів рослинного походження, ніж раніше.
Дослідження показують, що додавання більше продуктів у свій раціон і скорочення споживання продуктів тваринного походження та ультраоброблених продуктів, може захистити від багатьох хронічних захворювань.
До переваг флекситаріанської дієти можна віднести:
Сніданок
Вівсянка на рослинному молоці (наприклад, мигдальному) з ягодами, горіхами та насінням льону. Зелений чай або вода з лимоном.
Перекус
Смузі з банана, шпинату, рослинного молока та ложки арахісового масла.
Обід
Салат з кіноа, нуту, авокадо, помідорів чері, огірків, оливкової олії та лимонного соку. Цільнозерновий хліб або хлібець.
Вечеря
Тушковані овочі з тофу або невеликою порцією курятини. Бурий рис або кус-кус, зелений салат.
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