Названо дієту, яка допомагає схуднути та бути здоровим без суворих обмежень
Худнути без голоду і з користю для здоров’я - це реально. Флекситаріанська дієта дозволяє втрачати зайві кілограми без жорстких обмежень і водночас покращує самопочуття.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today.
Що відомо про дієту
Флекстаріанська дієта - це гнучкий підхід до харчування, який базується переважно на рослинних продуктах, але допускає вживання м’яса та інших продуктів тваринного походження в обмеженій кількості.
Вона створена дієтологом Доуном Джексон Блатнером, яка вважається однією з найкращих загальних дієт.
Основні принципи флекстаріанства:
- основа раціону - рослинна їжа: овочі, фрукти, бобові, злаки, горіхи, насіння
- м’ясо - як доповнення, а не основа: його споживають рідко або в невеликих порціях
- менше перероблених продуктів - більше цільних і натуральних
- гнучкість - це не сувора дієта, тому кожен може адаптувати її під себе. Хтось їсть м’ясо раз на тиждень, тоді як інші - кілька разів на місяць.
Це гарний компроміс для людей, які прагнуть здорового способу життя без суворих обмежень.
Переваги флекситаріанської дієти для здоров’я
Велика частина переваг дотримання флексітаріанської дієти полягає в тому, що ви споживаєте більше овочів і продуктів рослинного походження, ніж раніше.
Дослідження показують, що додавання більше продуктів у свій раціон і скорочення споживання продуктів тваринного походження та ультраоброблених продуктів, може захистити від багатьох хронічних захворювань.
До переваг флекситаріанської дієти можна віднести:
- захист мозку, особливо пам’яті і зниження ризику деменції
- допомога в схудненні
- зниження ризику діабету 2 типу та серцево-судинних проблем
- підвищення психічного благополуччя
- подовження тривалості життя
- довше відчуття ситості
- підвищення продуктивності
- більше енергії протягом дня
- підвищення імунітету
Приклад плану харчування
Сніданок
Вівсянка на рослинному молоці (наприклад, мигдальному) з ягодами, горіхами та насінням льону. Зелений чай або вода з лимоном.
Перекус
Смузі з банана, шпинату, рослинного молока та ложки арахісового масла.
Обід
Салат з кіноа, нуту, авокадо, помідорів чері, огірків, оливкової олії та лимонного соку. Цільнозерновий хліб або хлібець.
Вечеря
Тушковані овочі з тофу або невеликою порцією курятини. Бурий рис або кус-кус, зелений салат.
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