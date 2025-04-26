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Названо дієту, яка допомагає схуднути та бути здоровим без суворих обмежень

Субота 26 квітня 2025 11:33
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Названо дієту, яка допомагає схуднути та бути здоровим без суворих обмежень Чим корисна для здоров'я флекситаріанська дієта (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Худнути без голоду і з користю для здоров’я - це реально. Флекситаріанська дієта дозволяє втрачати зайві кілограми без жорстких обмежень і водночас покращує самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today.

Що відомо про дієту

Флекстаріанська дієта - це гнучкий підхід до харчування, який базується переважно на рослинних продуктах, але допускає вживання м’яса та інших продуктів тваринного походження в обмеженій кількості.

Вона створена дієтологом Доуном Джексон Блатнером, яка вважається однією з найкращих загальних дієт.

Основні принципи флекстаріанства:

  • основа раціону - рослинна їжа: овочі, фрукти, бобові, злаки, горіхи, насіння
  • м’ясо - як доповнення, а не основа: його споживають рідко або в невеликих порціях
  • менше перероблених продуктів - більше цільних і натуральних
  • гнучкість - це не сувора дієта, тому кожен може адаптувати її під себе. Хтось їсть м’ясо раз на тиждень, тоді як інші - кілька разів на місяць.

Це гарний компроміс для людей, які прагнуть здорового способу життя без суворих обмежень.

Переваги флекситаріанської дієти для здоров’я

Велика частина переваг дотримання флексітаріанської дієти полягає в тому, що ви споживаєте більше овочів і продуктів рослинного походження, ніж раніше.

Дослідження показують, що додавання більше продуктів у свій раціон і скорочення споживання продуктів тваринного походження та ультраоброблених продуктів, може захистити від багатьох хронічних захворювань.

До переваг флекситаріанської дієти можна віднести:

  • захист мозку, особливо пам’яті і зниження ризику деменції
  • допомога в схудненні
  • зниження ризику діабету 2 типу та серцево-судинних проблем
  • підвищення психічного благополуччя
  • подовження тривалості життя
  • довше відчуття ситості
  • підвищення продуктивності
  • більше енергії протягом дня
  • підвищення імунітету

Приклад плану харчування

Сніданок

Вівсянка на рослинному молоці (наприклад, мигдальному) з ягодами, горіхами та насінням льону. Зелений чай або вода з лимоном.

Перекус

Смузі з банана, шпинату, рослинного молока та ложки арахісового масла.

Обід

Салат з кіноа, нуту, авокадо, помідорів чері, огірків, оливкової олії та лимонного соку. Цільнозерновий хліб або хлібець.

Вечеря

Тушковані овочі з тофу або невеликою порцією курятини. Бурий рис або кус-кус, зелений салат.

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