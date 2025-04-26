Названо дієту, яка допомагає схуднути та бути здоровим без суворих обмежень

Худнути без голоду і з користю для здоров’я - це реально. Флекситаріанська дієта дозволяє втрачати зайві кілограми без жорстких обмежень і водночас покращує самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Today .

Що відомо про дієту

Флекстаріанська дієта - це гнучкий підхід до харчування, який базується переважно на рослинних продуктах, але допускає вживання м’яса та інших продуктів тваринного походження в обмеженій кількості.

Вона створена дієтологом Доуном Джексон Блатнером, яка вважається однією з найкращих загальних дієт.

Основні принципи флекстаріанства:

основа раціону - рослинна їжа: овочі, фрукти, бобові, злаки, горіхи, насіння

- рослинна їжа: овочі, фрукти, бобові, злаки, горіхи, насіння м’ясо - як доповнення, а не основа: його споживають рідко або в невеликих порціях

- як доповнення, а не основа: його споживають рідко або в невеликих порціях менше перероблених продуктів - більше цільних і натуральних

- більше цільних і натуральних гнучкість - це не сувора дієта, тому кожен може адаптувати її під себе. Хтось їсть м’ясо раз на тиждень, тоді як інші - кілька разів на місяць.

Це гарний компроміс для людей, які прагнуть здорового способу життя без суворих обмежень.

Переваги флекситаріанської дієти для здоров’я

Велика частина переваг дотримання флексітаріанської дієти полягає в тому, що ви споживаєте більше овочів і продуктів рослинного походження, ніж раніше.

Дослідження показують, що додавання більше продуктів у свій раціон і скорочення споживання продуктів тваринного походження та ультраоброблених продуктів, може захистити від багатьох хронічних захворювань.

До переваг флекситаріанської дієти можна віднести:

захист мозку, особливо пам’яті і зниження ризику деменції

допомога в схудненні

зниження ризику діабету 2 типу та серцево-судинних проблем

підвищення психічного благополуччя

подовження тривалості життя

довше відчуття ситості

підвищення продуктивності

більше енергії протягом дня

підвищення імунітету

Приклад плану харчування

Сніданок

Вівсянка на рослинному молоці (наприклад, мигдальному) з ягодами, горіхами та насінням льону. Зелений чай або вода з лимоном.

Перекус

Смузі з банана, шпинату, рослинного молока та ложки арахісового масла.

Обід

Салат з кіноа, нуту, авокадо, помідорів чері, огірків, оливкової олії та лимонного соку. Цільнозерновий хліб або хлібець.

Вечеря

Тушковані овочі з тофу або невеликою порцією курятини. Бурий рис або кус-кус, зелений салат.