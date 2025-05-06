Названо безпечну добову норму цукерок для дітей: ви точно не знали

Скільки цукерок можна давати дитині без шкоди для здоров'я? Дієтологи нарешті назвали точну добову норму солодкого для дітей, яка допоможе батькам контролювати споживання цукру та формувати здорові харчові звички.

Про всі деталі та норми солодкого для дітлахів - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Яка безпечна кількість цукерок для дитини на день?

Згідно з рекомендаціями фахівців у галузі дитячого харчування, безпечна добова норма доданого цукру для дітей віком від 2 до 18 років становить не більше 6 чайних ложок (25 грамів). Важливо розуміти, що ця норма включає не лише цукор у чистому вигляді (цукерки, льодяники), але й прихований цукор, який міститься у багатьох промислових продуктах: солодких напоях, йогуртах з фруктовими наповнювачами, пластівцях для сніданку, соусах та навіть деяких "корисних" батончиках.

Чому саме ця норма вважається безпечною?

Дієтологи пояснюють це кількома ключовими факторами:

Мінімальний ризик карієсу

Надмірне споживання цукру є основною причиною розвитку карієсу у дітей. Бактерії в ротовій порожнині активно переробляють цукор, виділяючи кислоти, які руйнують зубну емаль. Обмеження споживання доданого цукру до рекомендованої норми значно знижує ризик пошкодження зубів.

Контроль ваги та профілактика ожиріння

Солодощі, як правило, є висококалорійними продуктами з низькою поживною цінністю. Регулярне перевищення рекомендованої норми цукру призводить до надмірного споживання калорій, що сприяє набору зайвої ваги та розвитку ожиріння у дітей. Підтримання споживання цукру в межах норми допомагає контролювати вагу та запобігати метаболічним порушенням.

Стабільний рівень енергії та поведінки

Різкі стрибки рівня цукру в крові після вживання солодощів можуть призводити до гіперактивності, дратівливості та проблем з концентрацією уваги у дітей. Потім, як правило, настає різкий спад енергії. Контрольоване споживання цукру допомагає підтримувати більш стабільний рівень глюкози в крові, що позитивно впливає на настрій та поведінку дитини.

Формування здорових харчових звичок

Обмеження споживання солодощів у дитячому віці сприяє формуванню здорових харчових звичок на майбутнє. Діти, які з раннього віку звикають до помірного споживання солодкого, з більшою ймовірністю будуть дотримуватися збалансованого раціону в дорослому житті.

Що дієтологи радять батькам

Уважно читати етикетки продуктів

Звертайте увагу на вміст доданого цукру в промислових продуктах. Часто він ховається під різними назвами: сахароза, глюкоза, фруктоза, кукурудзяний сироп, мальтодекстрин тощо.

Обмежувати вживання солодких напоїв

Газовані напої, соки промислового виробництва, солодкі чаї та компоти є одними з основних джерел доданого цукру в дитячому раціоні. Заохочуйте дітей пити воду, несолодкий чай або компот домашнього приготування.

Контролювати кількість цукерок та інших солодощів

Встановіть чіткі правила щодо кількості та частоти вживання солодощів. Нехай це буде невеликий десерт після основного прийому їжі, а не постійний перекус протягом дня.

Пропонувати здорові альтернативи

Замість цукерок пропонуйте дітям фрукти, ягоди, сухофрукти, йогурт без доданого цукру з фруктами або горіхами.

Не використовувати солодощі як заохочення або винагороду

Це може сформувати у дитини неправильне ставлення до їжі, де солодощі асоціюються з чимось особливим та бажаним.

Подавати особистий приклад

Батьки є рольовою моделлю для своїх дітей. Якщо ви самі споживаєте багато солодкого, дитині буде складно зрозуміти необхідність його обмеження.

Розповідати дітям про вплив цукру на здоров'я

У доступній для їхнього віку формі пояснюйте, чому надмірне споживання солодкого є шкідливим.

Важливо розуміти, що 6 чайних ложок доданого цукру – це загальна добова норма, а не окрема порція цукерок. Кількість самих цукерок, яку може з'їсти дитина без шкоди для здоров'я, залежить від їхнього розміру та вмісту цукру.

Наприклад, кілька невеликих льодяників або одна невелика шоколадна цукерка цілком можуть вписатися в цю норму, якщо протягом дня дитина не споживала інших продуктів з високим вмістом доданого цукру.

Дієтологи наголошують, що ці рекомендації є орієнтовними, і кожна дитина є індивідуальною. При наявності певних захворювань або особливостей розвитку, норми споживання цукру можуть коригуватися лікарем. Проте, дотримання загальних принципів помірного споживання солодкого є важливим для забезпечення здорового росту та розвитку дітей.