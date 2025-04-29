Названо алкогольний напій, який позитивно впливає на серце: вчені шокували відкриттям

Вчені розповіли, що вживання одного популярного напою може допомогти знизити ризик раптової зупинки серця.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Guardian.

Який алкогольний напій може бути корисним для серця?

Дослідники виявили, що такі фактори, як збільшення споживання шампанського та білого вина, збільшення споживання фруктів, а також підтримка позитивного настрою, контроль ваги, контроль артеріального тиску та покращення освіти, можуть служити важливими захисними факторами.

Вони прийшли до висновку, що від 40% до 63% випадків раптової зупинки серця можна уникнути, розглядаючи всі 56 факторів ризику.

Їх результати були опубліковані в Canadian Journal of Cardiology.

Дослідники вивчили понад 500 000 людей, використовуючи дані британського Біобанку. З тих, хто був відстежений, 3147 людей страждали від SCA (хвороб серця) протягом типового періоду спостереження тривалістю 14 років.

Дослідження основних механізмів залишаються незрозумілими, але ці висновки підтверджують ідею про те, що користь від помірного споживання алкоголю може бути складнішою, ніж передбачалося раніше.

Припущення, що шампанське та біле вино можуть бути корисними, також суперечать існуючим наразі порадам щодо вживання алкоголю.

Як залишатися здоровим

Британська кардіологічна фундація стверджує, що зміна способу життя може знизити ризик розвитку САС.

До них відносяться скорочення вживання алкоголю, відмова від куріння, здорове харчування, прийом ліків і лікування від лікаря, а також фізична активність.