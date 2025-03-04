Названо 5 ранніх симптомів пухлини мозку, які люди не одразу помічають

5 симптомів пухлини мозку

Доктор медичних наук Роміна Дібра виділила п’ять ознак пухлини мозку. Також вона розповіла, коли головний біль може свідчити про щось серйозне.

Головний біль

Експерт попередила, що якщо ваш головний біль супроводжується іншими симптомами, можна припустити, що це не просто звичайний біль. Такі симптоми включають нудоту, нічні пробудження через біль, розлади зору, і головні болі, які поступово посилюються протягом кількох тижнів.

Судоми

Цей тривожний симптом повинен стати приводом для негайного візиту до лікаря. Хоча це може свідчити про різноманітні проблеми зі здоров’ям, експерт зазначила, що до 80% людей з пухлинами мозку відчувають судоми або напади. Вони можуть варіюватися від ледь помітних посмикувань рук або посмикування до впливу на все тіло.

Сонливість

Підвищення тиску в черепі, спричинене пухлиною, може порушити кровопостачання мозку, потенційно призводячи до сонливості або навіть втрати свідомості.

Постійна нудота або блювання

Роміна підкреслила, що цей симптом дуже популярний. Люди з пухлиною головного мозку дуже часто його відчувають.

Проблеми із зором

Пухлини головного мозку можуть спровокувати різноманітні проблеми із зором, включаючи втрату периферичного зору, бачення плаваючих фігур або повну розмитість зору.

Симптоми пухлин головного мозку можуть сильно відрізнятися від людини до людини, значною мірою залежно від розташування пухлини.

Вас може зацікавити