5 продуктів, які категорично не можна класти в блендер

Блендер - це один із універсальних приладів на кухні, який має бути у кожному домі. Для того, щоб він служив довго і не ламався, потрібно правильно ним користуватися. Є певні продукти та рідини, які не можна класти у блендер.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Поміщаючи дуже гарячі інгредієнти в блендер, ви можете не тільки обпекти руки, але й зіпсувати прилад. Занурювальний блендер - це чудовий вибір.
Однак, якщо у вас його немає, просто помістіть гарячі інгредієнти в миску, поки вони не охолонуть. І після цього тільки змішайте.
Змішування грубих кавових зерен призведе до затуплення лез блендера. До того ж ви ніколи не отримаєте рівномірно подрібнених зерен завдяки блендеру.
Лід може затупити леза та пошкодити блендер.
Деякі блендери мають достатньо потужні двигуни для подрібнення льоду і тому вони підходять для цього завдання. Але якщо у вас модель, не призначена спеціально для подрібнення льоду, ви зношуєте двигун, що призводить до необхідності ремонту або повної заміни.
Всім хочеться однорідного картопляного пюре, і це зрозуміло, бо немає нічого гіршого, ніж картопля з грудочками.
Картопля містить багато крохмалю, який потрібно якомога менше перемішувати під час подрібнення. За допомогою блендера ви отримаєте клейку, тягучу субстанцію, а не легке й повітряне пюре.
Блендери зазвичай не призначені для подрібнення дрібних частинок. Великі леза приладів більше підходять для більших фруктів, овочів і бобових, і переважно вони не зможуть розбити сушені трави та спеції на дрібніші шматочки.
Раніше ми повідомляли, як непомітно розмістити витяжку на кухні.
Також ми писали, як часто потрібно міняти губку для миття посуду.