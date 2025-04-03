Названо топ-5 поз для сексу, які найбільше подобаються людям

"Місіонерська поза" в сексі, хоч і вважається класичною, однак не є найпопулярнішою у світі, свідчать нові дослідження.

Які ж 5 поз для кохання найбільше подобаються людям сьогодні - читайте на РБК-Україна (проект Styler).

Жінка зверху

Ця поза дає жінці можливість контролювати темп, глибину проникнення та кут стимуляції. Вона дозволяє досліджувати власне тіло, знаходити найчутливіші точки та насолоджуватися відчуттями. Крім того, вона дозволяє партнерам бачити один одного, що підсилює емоційний зв'язок.

Доггі-стайл

Ця поза відома своєю інтенсивністю та глибиною проникнення. Вона дозволяє стимулювати точку-G жінки, що може призвести до сильних оргазмів. Крім того, вона дозволяє партнерам досліджувати тіла один одного, що підсилює еротичні відчуття.

"Ложка" - ніжність та близькість

Ця поза ідеально підходить для тих, хто шукає ніжності та близькості. Вона дозволяє партнерам обійматися, цілуватися та шепотіти один одному на вухо. Крім того, вона дозволяє стимулювати клітор жінки, що може призвести до оргазму.

Кохатися стоячи

Ця поза додає спонтанності та авантюризму у сексуальне життя. Вона дозволяє партнерам досліджувати різні місця та позиції. Крім того, вона може бути дуже еротичною, особливо якщо партнери цілуються та обіймаються.

"69" - взаємне задоволення

Ця поза дозволяє партнерам одночасно доставляти задоволення один одному. Вона може бути дуже еротичною та інтенсивною. Крім того, вона дозволяє партнерам досліджувати тіла один одного.

Чому місіонерська поза не в топі?

Хоча ця поза є класичною, вона може бути передбачуваною та нудною. Вона не дозволяє партнерам досліджувати різні кути стимуляції та отримувати нові відчуття. Крім того, вона може бути незручною для деяких людей.