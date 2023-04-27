Названий спосіб знизити ризик захворювань серця без ліків

Що допоможе знизити ризик хвороб серця

Як стверджує група британських дослідників, для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань необхідно проводити психотерапію депресії у людей віком понад 45 років. Саме депресія стала чинником ризику розвитку інфарктів, інсультів та інших захворювань.

Медики називають депресію модифікованим фактором ризику, пов'язаним із серцево-судинними захворюваннями (ССЗ), що веде до смерті в усьому світі.

Нове дослідження показало, що лікування депресії за допомогою розмовної психотерапії знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань у людей віком понад 45 років. У людей із діагнозом депресивний розлад ризик розвитку таких захворювань приблизно на 72% вищий, ніж у людей без депресії.

Вчені зазначають, що якщо депресія є модифікованим фактором ризику, то на неї варто звернути особливу увагу. Психотерапія або розмовна терапія – це спосіб лікування психічних захворювань за допомогою обговорення проблем пацієнта та консультування спеціально навченим фахівцем.

Як проводили дослідження

Вчені розглянули, як зменшення симптомів депресії з допомогою психотерапії впливає на розвиток серцево-судинних захворювань. Вони використовували електронні медичні карти понад 600 тисяч дорослих британців віком від 45 років, у яких спостерігалися психологічні розлади та вони пройшли курс лікування.

Усі респонденти не мали хвороб серця чи деменції. Середній вік становив 55 років, 66% пацієнтів – жінки.

Рівень депресії учасників вимірювали до та після терапії з використанням спеціального опитувальника PHQ-9, який оцінює стан пацієнта за 9 пунктами. Він допомагав оцінити задоволення від виконання будь-яких завдань, загальне самопочуття, якість сну, рівень енергії та концентрації уваги.

За пацієнтами спостерігали понад три роки й з'ясувалося, що симптоми депресії покращали у 59% учасників, а у 41% - не покращали. Порівняно з тими, хто не мав позитивної динаміки, покращення за шкалою депресії було пов'язане зі зниженням ризику розвитку будь-якої форми ССЗ на 12%, ішемічної хвороби серця – на 11%, інсульту – на 12%.

Особливо вплив терапії на стан серця був помітним серед респондентів віком від 45 до 60 років: поліпшення симптомів депресії було пов'язане зі зниженням ризику ССЗ на 15%.

Крім того, у цій віковій групі з покращеними показниками депресії ймовірність смерті знизилася на 22% порівняно з тими, у кого показники розладу не покращали.

Дослідники підкреслили, що величину зниження ризику серцево-судинних захворювань після психотерапії можна порівняти з ефектом, що спостерігалися при експериментах з використанням дієти з низьким складом жирів або вуглеводів.