Названий ідеальний вік для шлюбу з мінімальним шансом розлучення

Який вік ідеальний для шлюбу

Згідно з дослідженнями, ідеальний вік для одруження від 28 до 32 років, при цьому в цих вікових групах найменша ймовірність розлучення.

За статистикою онлайн-даних виходить, що у цих шлюбів найбільше шансів на успіх, оскільки в них зазвичай найменше розлучень.

Для різностатевих шлюбів, що закінчуються розлученням, найпоширеніша тривалість становить вісім років.

Чому люди розлучаються

Тривалість шлюбу зросла в порівнянні з показниками до 2021 року, а це означає, що пандемія Covid мала вплинути на те, що люди вирішили відкласти розлучення під час ізоляції (або просто намагалися найняти адвоката в цей період).

Видання раніше запитувало фахівців про найбільш поширені причини розлучення після багатьох років спільного життя. Переважно це були фінансові розбіжності.

Юридична фірма Irwin Mitchell прогнозує, що якщо хтось одружується 2023 року, то датою ймовірного розлучення стане 2031 рік.

Зазначається, що з 2022 року змінився спосіб розлучення людей, але серед людей також є деякі поширені непорозуміння.

Багато хто думає, що цей процес дуже швидкий, або, навпаки, занадто довгий.