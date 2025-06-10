Названі види м'яса, які не дадуть вам схуднути

Чому жир - це ворог фігури

Тренер нагадав, що один грам білка, згораючи в тілі, дає 4 кілокалорії. Грам вуглеводів теж 4 ккал. А от один грам жиру - цілих 9 кілокалорій! Це робить жир найкалорійнішим з усіх трьох макронутрієнтів. Він є потужним джерелом енергії, але його надлишок - прямий шлях до зайвих кілограмів.

У м'язах тварин, як і в наших, є і жир (внутрішньом'язові тригліцериди), і вуглеводи (глікоген). Це енергія, яка використовується для фізичного руху. Хоча при забої тварин глікоген перетворюється на лактат, тому можна вважати, що у м'ясі вуглеводів практично немає. А ось з жиром все набагато цікавіше і складніше…

Де ховається "зайвий" жир у м'ясі?

Якщо худоба мало рухалася протягом свого життя, жир у її м'язах накопичується не лише у м'язових клітинах. Між м'язовими пучками може розростатися справжнісінька жирова тканина з адипоцитами, фібробластами та різними макрофагами.

Таке явище ви могли спостерігати у себе на тарілці в модному стейковому ресторані у вигляді так званого мармурового м'яса. Воно, безумовно, смачне, але й надзвичайно калорійне. До речі, "мармурове м'ясо" можливе і в тілі людини, яка їсть багато, а рухається мало.

Крім того, кількість жиру в м'ясі залежить від виду тварини та від того, з якої частини туші воно було вирізано. Якщо у вас під шкірою є жир, то й у курки він обов'язково мусить бути. А якщо ви ще й смажили м'ясо, та ще й перед тим обмакнули його в борошно та яйце - тоді калорійність злітає до небес.

Кожен додатковий відсоток жиру збільшує калорійність нашого обіду (в якому 150 грамів м'яса) приблизно на 13 кілокалорій. Це може здаватися незначною цифрою, але в масштабах щоденного раціону та тривалого періоду схуднення такі дрібниці накопичуються у величезний бар'єр на шляху до бажаної ваги.

Жирність різних видів м'яса

Некалорійні види м'яса

Куряче філе (~2%), філе індика (~2%), телятина (~2%), яловича вирізка (~3%), перепілка без шкіри (~4,5%). Ці види м'яса стануть вашими найкращими друзями у боротьбі за струнку фігуру.

Варіанти з помірною та високою жирністю (понад 5% жиру)

Свиняча вирізка (~7%), куряче стегно без шкіри (~10%), куряча гомілка без шкіри (~10%), кролятина (~11%), баранина (~16%), свинячий язик (~16%), курячі крила зі шкірою (~16%), перепілка зі шкірою (~17%), куряче стегно зі шкірою (~17%). До цих видів м'яса слід ставитися з обережністю, особливо під час схуднення.

Щоб краще зрозуміти різницю, давайте порівняємо калорійність одного з "переможців" і одного з "аутсайдерів" на 100 грамів продукту:

Куряче філе: Приблизно 110 ккал.

Приблизно 110 ккал. Куряче стегно зі шкірою: Приблизно 221 ккал.

Різниця очевидна: майже вдвічі більше калорій. А чим більше в продукті калорій, тим гірше він насичує. Бути ситим під час схуднення - надзвичайно важливо, адже саме почуття голоду часто призводить до зривів та переїдання.