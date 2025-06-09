Названі шокуючі побічні ефекти від "Оземпіку", які стосуються чоловіків

Побічні ефекти Оземпіку, які стосуються чоловіків

Деякі чоловіки, які худли за допомогою Оземпіку, повідомляли про неочікувані побічні ефекти, зокрема щодо змін зовнішнього вигляду статевих органів.

Кілька чоловіків поділилися своїм досвідом на онлайн-форумах, зокрема на Reddit, описуючи помітні зміни у своїх геніталіях після використання Оземпіку або його аналога, Тірзепатиду.

Один користувач повідомив про збільшення довжини пеніса приблизно на 1,5 дюйма після семи місяців використання Тірзепатиду, пояснюючи цю зміну такими факторами, як покращений кровообіг та зменшення жиру навколо лобкової області.

Інший чоловік також повідомив про збільшення статевого члена під час схуднення.

Ці окремі розповіді призвели до обговорення феномену, який деякі користувачі називають "оземпіковим пенісом". Хоча точні механізми цих змін до кінця не зрозумілі, експерти припускають, що такі фактори, як покращений кровотік та гормональні зміни через втрату ваги, можуть сприяти цим спостереженням.

Як працює Оземпік

Оземпік працює, імітуючи дію гормону GLP-1, який допомагає регулювати рівень цукру в крові та апетит. У міру того, як користувачі втрачають вагу, зміни у складі тіла, включаючи зменшення жиру в лобковій області, можуть призвести до більш вираженого вигляду геніталій.

Крім того, покращений кровообіг внаслідок втрати ваги може посилити еректильну функцію, що потенційно може сприяти зареєстрованим змінам. Однак важливо зазначити, що ці ефекти не є універсальними, і індивідуальні реакції на препарат можуть відрізнятися.

Ба більше, довгострокові наслідки цих змін все ще досліджуються, і потрібні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти вплив Оземпіку на здоров'я чоловічих статевих органів.