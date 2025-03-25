Названі найнебезпечніші місця, де можна "підчепити" грип

Грип в Україні в цьому сезоні затягнувся до березня, чимало людей заражаються інфекцією і хворіють. Є багато місць, куди краще не ходити, щоб не підчепити вірус.
Про які саме місця йдеться, розповіла в інтерв'ю РБК-Україна лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст, доктор медичних наук університету імені П. Л. Шупика Алла Волоха.
За словами медика, звичайно, що місця, де є хворі на грип люди, краще не відвідувати. Скупчення також дуже небезпечні для здорової людини. І не треба забувати про транспорт, де їздять чимало людей вже с симптомами хвороби.
"Там, де є скупчення людей і якщо там є хворі люди. Якщо кілька хворих людей на грип є в якомусь колективі й у них є виражені катаральні симптоми, тобто кашель тощо, вони можуть поширювати цей вірус. Навіть в транспорті це можливо, якщо є хвора людина", - розповіла лікар.
Якщо ви відчуваєте симптоми інфекції - вам треба залишатися вдома, щоб не наражати на небезпеку інших людей. Лікар зазначає, що маска також необхідна, коли ви йдете в людні місця з дому.
"Для хворих людей є рекомендація або бути вдома, щоб не поширювати інфекцію, або вдягати маску, якщо доводиться виходити з дому. Окрім того, бажано, щоб всі вдягали маску, коли йдуть в медичний заклад. Це найперше місце, де можна інфікуватися на грип", - розповіла Алла Волоха.
Висока температура
Зазвичай 38°C і вище, може супроводжуватися ознобом.
Головний біль
Сильний, часто в лобовій та скроневій ділянках.
Ломота в м'язах і суглобах
Особливо відчувається в спині та кінцівках.
Загальна слабкість і втома
Людина відчуває себе дуже виснаженою.
Біль у горлі
Може бути сухим або з першінням.
Кашель
Зазвичай сухий, може переходити у вологий.
Нежить
Може бути присутнім, але не завжди.
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