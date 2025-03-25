Названі найнебезпечніші місця, де можна "підчепити" грип

В яких місцях висока ймовірність підчепити грип

За словами медика, звичайно, що місця, де є хворі на грип люди, краще не відвідувати. Скупчення також дуже небезпечні для здорової людини. І не треба забувати про транспорт, де їздять чимало людей вже с симптомами хвороби.

"Там, де є скупчення людей і якщо там є хворі люди. Якщо кілька хворих людей на грип є в якомусь колективі й у них є виражені катаральні симптоми, тобто кашель тощо, вони можуть поширювати цей вірус. Навіть в транспорті це можливо, якщо є хвора людина", - розповіла лікар.

Що робити, якщо ви захворіли на грип?

Якщо ви відчуваєте симптоми інфекції - вам треба залишатися вдома, щоб не наражати на небезпеку інших людей. Лікар зазначає, що маска також необхідна, коли ви йдете в людні місця з дому.

"Для хворих людей є рекомендація або бути вдома, щоб не поширювати інфекцію, або вдягати маску, якщо доводиться виходити з дому. Окрім того, бажано, щоб всі вдягали маску, коли йдуть в медичний заклад. Це найперше місце, де можна інфікуватися на грип", - розповіла Алла Волоха.

Симптоми грипу

Висока температура

Зазвичай 38°C і вище, може супроводжуватися ознобом.

Головний біль

Сильний, часто в лобовій та скроневій ділянках.

Ломота в м'язах і суглобах

Особливо відчувається в спині та кінцівках.

Загальна слабкість і втома

Людина відчуває себе дуже виснаженою.

Біль у горлі

Може бути сухим або з першінням.

Кашель

Зазвичай сухий, може переходити у вологий.

Нежить

Може бути присутнім, але не завжди.

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