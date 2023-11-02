Названі найбрудніші частини тіла людини, які ми часто забуваємо помити

Що показало нове дослідження

Дослідники з Університету Джорджа Вашингтона вирішили перевірити те, що вони назвали "гіпотеза бабусі". Саме бабусі з раннього дитинства кажуть онукам, що треба добре помити, наприклад, за вухами чи між пальцями ніг.

Професор біостатистики та біоінформатики Кіт Крендалл розповів, що його бабуся регулярно нагадувала дітям, що потрібно ретельно очищати тіло за вухами, між пальцями ніг та пупком. Саме ці три частини тіла люди миють дуже рідко і не приділяють їм стільки уваги, як рукам, ногам, волоссю та плечам. Саме там можуть збиратися різні бактерії, які негативно впливають на здоров'я людини.

Для дослідження вчені відібрали колекцію мазків шкіри у 129 осіб. І вони виявили, що більшість мазків - частина здоровішого мікробіому. А ось зразки за вухами, між пальцями ніг і всередині пупка - менш здорового.

За словами вчених, коли вологі жирні ділянки тіла, подібні до цих, не миються досить часто, це дає певним небажаним мікробам можливість змінити весь мікробіом і потенційно призвести до шкірних захворювань, таких як екзема або прищі.

Доктор медичних наук та лікар сімейної медицини Лора Парді стверджує, що необхідно очищати всю шкіру на нашому тілі під час купання, включаючи важкодоступні місця, про які легко можна забути - за вухами, між пальцями ніг та всередині пупка.

"Миття тіла позбавляє від бруду, запаху та алергенів, які накопичилися на вашій шкірі протягом дня, але також видаляє відмерлі клітини шкіри, піт і натуральні масла, виявлені на вашій шкірі. Ваша шкіра також може містити деякі бактерії, віруси або грибки, тому миття цих ділянок важливе для очищення шкіри", - наголошує експерт.

Що не так із цими ділянками шкіри

За вухами. Скрізь, де на шкірі є складки, наприклад, за вухами, шкірне сало та клітини шкіри, які ваше тіло втрачає природним шляхом - бруд може затримуватися та дратувати шкіру. Накопичення залишків шкіри може перерости у запальне захворювання шкіри, відоме як себорейний дерматит. По суті це аналог лупи на шкірі голови.

Себорейний дерматит може призвести до утворення білих або жовтих пластівців на шкірі голови, у тому числі за вухами. Ці запалені ділянки можуть свербіти та лущитися. Будь-які запалення на шкіри викликають тріщини у природному шкірному бар'єрі, що призведе до проникнення бактерій та виникнення інфекцій.

Якщо ви не миєте за вухами регулярно, шкіра в цьому місці стає чутливою або роздратованою. Особливо, якщо у вас проколоті вуха. І за вухами є потові залози, які виділяють піт і при дії бактерій це з часом викликає неприємний запах.

Пальці між ногами. Під час прийому душа більшість мила і води стікає по ваших ногах, але це недостатньо очищає область між пальцями ніг. Шкіра між пальцями не виробляє стільки жиру, як інші частини тіла, але мити ці місця потрібно обов'язково. Основна проблема - там збираються відмерлі клітини шкіри та бруд і при накопиченні вони можуть викликати грибок.

Ноги можуть сильно потіти й при носінні закритого взуття піт утримується на місці, а це призводить до зростання бактерій та грибків, мікозу стопи. Ноги при цьому сверблять, лущаться, на шкірі з'являються висип або тріщини.

Нерегулярне миття між пальцями ніг може призвести до бактеріального дерматиту - інфекції шкіри, яка може поширитися на ноги. Особливо важливо регулярно мити ноги та між пальцями ніг діабетикам, тому що у них набагато нижчий поріг зараження шкірними інфекціями.

Усередині пупка. Пупок - темне та вологе місце, де є безліч складок, а це створює ідеальне середовище для накопичення відмерлих клітин шкіри, поту та інших мікроорганізмів, таких як бактерії та грибки.

Накопичення бруду, бактерій та грибків може призвести до появи неприємного запаху, а ще постійне тертя шкіри про шкіру може зробити цю область більш схильною до інфекцій, найбільш поширеними з яких є стафілококові та дріжджові інфекції.

"Ця область може стати надзвичайно роздратованою, інфікованою, запаленою, червоною, сверблячою, зеленіти та навіть покриватися скоринками", - пояснила доктор Парді.

Очищати пупок потрібно регулярно, хоча б раз на два дні. Жодних спеціальних вимог до миття пупка немає. Потрібно ретельно підбирати засіб для душу з урахуванням особливостей вашої шкіри.

А пупок потрібно акуратно потерти пальцем із милом, а потім сполоснути водою. Багато людей використовують для такого очищення ватяний тампон, але лікарі стверджують, що це не завжди безпечно.

"Слід виявляти обережність і не діяти надто агресивно, наприклад, копатися в цьому місці ватяною паличкою, тому що це може спричинити додаткову травму", - наголошує експерт.