Названа стоимость вакцины от коронавируса для украинцев

Впервые названа ориентировочная стоимость вакцины от коронавируса, которую собирается представить китайская компания. Прививка от COVID-19 будет стоить около 20 долларов, то есть где-то 500 гривен. Об этом сообщил в эфире "Украинского радио" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам медика, сейчас вакцина уже в третьей стадии разработки, но в первых рядах в списке ВОЗ. Всего нужно будет ввести две дозы вакцины, одна доза стоит 500 гривен.

"Сегодня никто не подписывает договоры, сегодня размещаются так называемые заказы на вакцину. Нам также прислали определенное коммерческое предложение. Уже мы ориентировочно знаем, сколько может стоить вакцина. Первая, кто озвучил, - это компания из Китая, которая уже в третий клинической стадии, первая в списке среди разработчиков в списке ВОЗ. Она говорит, что вакцина будет стоить около 20 долларов, около 500 гривен - 1 доза и будет их вакцина потребовать двукратного введения", - отметил Ляшко.

Пока что препарат не зарегистрирован, но украинцу понадобится 1000 гривен, чтобы получить две дозы вакцины.

Главный санитарный врач Украины считает, что практически все население страны должно быть привито, но, естественно, есть люди с противопоказаниями. В первую очередь должны вакцинировать врачей и сотрудников силовых структур. Средства должно выделить государство. Во вторую очередь должны прививать пожилых людей.

Как мы ранее писали, Ляшко рассказал, как организуют обучение в школах в условиях пандемии.