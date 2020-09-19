Названа самая полезная зелень: борется с раком и даже обезболивает

Врачи назвали очень полезную зелень, которая обладает комплексом важных свойств. Речь идет о кинзе (кориандре), и она является противосудорожным, антидепрессивным, противовоспалительным средством.

Специалисты однозначно рекомендуют кинзу для частого употребления, ведь она поможет в профилактике множества заболеваний. Об этом пишет Telegraf.

Почему кинза так полезна

Кинза содержит витамины группы В, С, РР, рутин, каротин, пектин, ароматические масла, аскорбиновую кислоту, макро- и микроэлементы.

Согласно ряду исследований, кинза способна активировать определенные каналы в мозге, что помогут предотвратить судороги.

Также кориандр обладает противораковыми, противовоспалительными, антибактериальными, кардиозащитными, желудочными и даже обезболивающими эффектами.

Один из научных экспериментов показал, что экстракт листьев кинзы снизил экспрессию определенных генов, связанных с раком. В результате клетки рака простаты стали менее инвазивными. А экстракты стебля, корня и листьев зелени обладают противораковым действием против клеток рака груди.

Семена кориандра могут облегчить боль и воспаление. Так, один из экспериментов показал, что экстракт из семян кориандра оказывает обезболивающее действие на мышей и помогает облегчить мигрень у людей.

Кинза также имеет противомикробные свойства, помогая справляться с инфекциями, в частности с бактериями, что вызывают инфекции мочевыводящих путей.

В какие блюда добавить кинзу

Эта зелень имеет жгучий пикантный вкус и резкий пряный аромат. Ее часто добавляют в салаты, бутерброды, сэндвичи, яичницы. Зелень кинзы прекрасно сочетается с укропом, базиликом, мятой, перцем чили и чесноком. Кинза также подходит для блюд из мяса и рыбы, а также к фасолевому и гороховому супам. В горячие блюда траву надо класть в самом конце приготовления. Часто кинзу добавляют в соусы и маринады.

Предлагаем вам простой рецепт салата с кинзой, помидорами и луком. Его составил шеф-повар, победитель пятого сезона "МастерШеф" Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

100 г помидоров

15 г лука

2 веточки кинзы

1 ст. л масла подсолнечного ароматного

соль по вкусу

Помидоры нарежьте тонкими слайсами. Режьте как можно тоньше - слайс должен быть почти прозрачным, чтобы аж просвечивался на солнце.

Тонко порежьте лук полукольцами. Лук желательно брать ялтинский, который синего цвета. Если нет ялтинского - можно взять белый. Только не репчатый (который с жёлтой шелухой). Весь секрет этого салата в тонкой нарезке. Если нарезка будет толстой - будет не так вкусно.

С кинзы оборвите листочки и добавьте к помидорам и луку. Добавьте соль и хорошо перемешайте. Соли можно добавить чуть-чуть больше, чем обычно, поскольку именно соль в этом блюде - основная специя. Добавьте ложку душистого масла и снова перемешайте.

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