Названа самая полезная утренняя каша: стоит копейки!

Врачи назвали самую полезную утреннюю кашу, которая даст вам заряд энергии на целый день, обеспечит важными минералами и микроэлементами, а еще она очень вкусная. Речь идет о каше из пшенной крупы, цена на которую в Украине невысока.
Об этом сообщает Food Data Central.
Пшено - отличный источник полезных углеводов и клетчатки. Также крупа богата необходимыми витаминами и минералами.
Ученые говорят, что пшенная каша полезна для сердца. Одно из исследований доказало связь между употреблением цельнозерновых продуктов и предотвращением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Пшено - один из самых полезных таких продуктов благодаря высокому содержанию магния. Минерал поможет в снижении артериального давления, уменьшит риск инфаркта и инсульта, особенно - в случае атеросклероза.
За счет богатства клетчаткой пшенная каша поможет в борьбе с "плохим" холестерином, выводя его из организма.
Полезно пшено и для кишечника. Употребление каши из этого злака поможет снизить газообразование, устранить вздутие живота и спазмы.
Кашу можно употреблять людям с диабетом. Крупа имеет низкий гликемический индекс, что положительно влияет на страдающих этим недугом.
Так, по данным Госстата в июле 2021 года пшено стоило 17 грн за килограмм - и это одна из самых дешевых круп.
Цены на основные крупяные изделия в Украине (по состоянию на июль):
Интересно, что самыми вредными для здоровья кашами считается манка и белый рис.
Ранее мы писали, о чем может свидетельствовать неприятный запах изо рта.
Также сообщалось, что произойдет с вашим организмом, если на месяц отказаться от сладкого.