Названа самая полезная ягода: защитит сердце и убережет от онкологии

Названа самая полезная ягода (фото: pixabay.com)

Врачи рассказали про суперягоду, которая лидирует по количеству полезностей

Врачи назвали самую полезную летнюю ягоду, которую любят многие украинцы. Ее легко вырастить в саду, и лучше всего употреблять в свежем виде, а не оставлять на варенье. Речь идет про настоящую "витаминную бомбу" - черную смородину.

Именно этот сорт смородины стоит выбрать, если вы заботитесь о своем здоровье и здоровье близких, пишет organic.ua.

Смородина признана "суперягодой" и заграничными медиками. Так, в Великобритании она номер один в списке самых полезных ягод, растущих в стране.

Ученые вдоль и поперек исследовали свойства черной смородины и обнаружили в ней свойства предотвращать раковые заболевания и защищать от болезней сердца, предупреждать появление диабета. Ягода поможет сохранить ясность ума, ведь она препятствует ослаблению умственных способностей пожилых людей.

По количеству витаминов, минералов и других веществ смородина опередила все ягоды. В ней содержатся: витамины C, B1, B2, B6, B12, D, E, K; кальций, калий, железо, магний и натрий; вещества с P-витаминной активностью (флавоноиды) - до 1,5%, каротиноиды, сахара (глюкоза, фруктоза) - от 4,5-17%; органические кислоты (лимонная, яблочная) - 2,5-4,5%.

Конечно же, лучше всего употреблять смородину в свежем виде, но и в заморозке она хорошо сохраняет пользу.

Врачи говорят, что в ход идут не только плоды, но листья и почки растения. Так, ягоды и листья обладают противовоспалительным, потогонным, мочегонным и закрепляющим свойствами. Отвар из листьев используют для лечения ревматизма, подагры, а также при туберкулезе лимфатических желез.

Кроме того, смородину (плоды, листья, почки) применяют при лечении почечно-каменной болезни и воспалении мочевого пузыря. Сироп из свежих плодов черной смородины используют при болезнях горла, осиплости. А свежий сок - при проблемах с ЖКТ.

Медики называют такие полезные свойства смородины:

успокаивает нервную систему и минимизирует стресс,

помогает нормализовать давление и укрепить иммунитет,

полезна при отравлениях, благодаря пектинам, что связывают и выводят из организма яды, холестерин и ионы тяжелых металлов,

помогает уничтожить микробы в полости рта,

калий в смородине защищает сердце,

способствует восстановлению кожи,

ягода содержит полисахариды и целый ряд веществ, токсичных для опухолевых клеток,

употребление смородины уменьшает последствия артрита и снизит уровень вредного холестерина.

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