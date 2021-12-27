Названа самая опасная новогодняя закуска: в ней могут быть канцерогены

Дело в том, что очень часто производители кладут в банку просто копченую рыбу.

"Многие думают, что шпроты - это такой вид рыбы. На самом деле под этим словом вы получаете обычную каспийскую тюльку, салаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу. Это продукт копчения - сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом, а что это значит? А это значит - очень вредно", - сообщила нутрициолог.

Почему шпроты опасны

В шпротах может содержаться один из самых опасных канцерогенов - бензапирен. К тому же, шпроты очень калорийны.

"Шпроты могут содержать бензапирен, который может накапливаться в организме, оказывая негативное воздействие на геном клетки. При условии, что пользы в шпротах очень мало, так еще у них и очень высокая калорийность 363 ккал на 100 граммов, жиров - 32.4, а белков 17.4", - сказала специалист.

Также в шпротах очень много соли, при суточной норме для человека 5 граммов.