Названа самая надежная профилактика от коронавируса: доступна каждому

Коронавирус погибает при мытье рук (коллаж РБК-Украина)

В ВОЗ назвали самый эффективный способ избежать заражения COVID-19

Коронавирус в мире пошел на спад, но каждого человека волнует вопрос, как же не заразиться этой опасной инфекцией. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что самым надежным способом не подцепить COVID-19 является тщательное мытье рук. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус.

Также эксперт напомнил, что мытье рук является профилактикой других болезней.

"Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью, и оно остаётся одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от заболевания CОVID-19 и многих других болезней", – сообщил Гебрейесус.

Также глава ВОЗ обратил внимание на мировую проблему, она состоит в том, что у трех миллиардов человек нет дома горячей воды и мыла. Он отметил, что необходимо обеспечить этим людям доступ к этой самой простой профилактике.

Не стоит забывать о социальной дистанции между людьми, а также проверять всех людей, которые контактировали с инфицированными коронавирусом.

По словам Гебрейесуса, "вирус останется с нами надолго", поэтому нужно продолжать борьбу с ним.

Напомним, за последние сутки заразились коронавирусом в мире 80 890 больных, умерли 3431. Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировано в США – 26,5 тыс. и России – 10 тыс. Всего заразились COVID-19 в мире 3 562 261 человек, умерли от осложнений 248 тыс, вылечились 1,15 млн.

Как мы ранее писали, в ВОЗ ответили на вопрос, можно ли коронавирусом заболеть снова вскоре после выздоровления.