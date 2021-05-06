Названа самая лучшая вакцина в мире от COVID-19

До пандемии мероприятие проходило обычно в Вашингтоне. Вакцина американской компанией Pfizer совместно с ее германским партнером BioNTech "получила весьма высокую оценку", говорится в сообщении конгресса.

Организаторы сообщили, что Вакцина от Moderna также является "лучшей новой технологией/платформой вакцины". В этой категории она обогнала разработки BioNTech, Inovio, Janssen, Medicago, Novavax, Vaccitech и GeneOne Life Science. Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются.

К слову, на днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину Moderna от коронавируса в список препаратов, рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. Эффективность вакцины оценивается в 94,1%. Ее делают лицам, достигшим 18 лет.

Препарат предотвращает заражение в 90 процентах случаев, а тяжелое протекание болезни - в 95 процентах, следует из данных, полученных в ходе третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

Эта вакцина является пятой по счету, одобренной ВОЗ.