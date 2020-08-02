Названа самая безопасная страна после отмены мер по борьбе с COVID-19 

Коронавирус, о котором впервые стало известно в феврале 2020 года, всполошил всю планету. И до сих пор не было точно установлено: был COVID-19 создан в лаборатории либо завезен на рынок неким инфицированным человеком, после чего вспыхнула эпидемия.

На данный момент ситуация улучшилась, однако не во всех странах. Самой безопасной после отмены большинства мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции признана Швейцария. Об этом идет речь в отчете Deep Knowledge Group.

Отчет был подготовлен на основании 130 показателей, в числе которых эффективность ограничительных мер, готовность системы здравоохранения и органов государственного управления к пандемии и другие.

Кроме Швейцарии, которая удостоилась занять первое место, в пятерке лидеров безопасных стран "постковидного периода" оказались также Германия, Израиль, Сингапур и Япония.

Стоит помнить, что данный вирус ‎передается преимущественно через капли, ‎выделяющиеся из дыхательных путей ‎инфицированного человека при кашле, ‎чихании или дыхании. Ввиду своей массы эти ‎капли не задерживаются надолго в воздухе и ‎быстро оседают на пол и другие поверхности. ‎

Заразиться вирусом можно воздушно-‎капельным путем, находясь в ‎непосредственной близости от человека с ‎COVID-19, или в результате переноса вируса ‎руками с зараженной поверхности на ‎слизистые оболочки глаз, носа или рта.

Напомним, что Комаровский назвал возможные плюсы COVID-19.‎

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