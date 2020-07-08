Названа самая безопасная газировка, которая помогает укрепить иммунитет

Врачи назвали самый безопасный газированный напиток (иллюстративное фото: pixabay.com)

Самый безопасный газированный напиток в то же время и самый простой

Чтобы попробовать самую безопасную газировку, пожалуй, придется вспомнить про бабушкины рецепты. Ведь весь ассортимент сладких газированных напитков, представленных сегодня на полках магазина, настоящий яд. И если вы следите за своим здоровьем и фигурой, этот отдел в маркете стоит обойти стороной, ведь единственный натуральный компонент в них - это вода.

Конечно же, простая газированная вода или "минералка" наиболее безвредна (если у вас нет проблем с ЖКТ). Но что делать, если хочется почувствовать более насыщенный вкус напитка.

Медики говорят, что самой безопасной газировкой является приготовленный по старому рецепту классический лимонад. И лучше его делать в домашних условиях, а "загазировать" при желании можно сифоном для газирования воды (такие были доступны еще в советские времена), пишет life-hacking.

Лимонад появился еще в XVII веке. Это была простая смесь лимонного сока с минеральной водой. Затем воду научились искусственно насыщать углекислотой, но по-прежнему делали из натуральных ингредиентов: лимонную настойку смешивали с яблочным соком и натуральным красителем - сахарным колером (жженым сахаром), все это газировали.

Такой напиток не только не вредил, но и приносил пользу. Ведь в нем большое количество витамина С, который поддерживает иммунитет, а соли лимонной кислоты - хорошая профилактика образования камней в почках. Сахара в лимонад добавляли совсем немного.

Теперь на полках множество видов сладкой газировки. Но все они "напичканы" сахаром (или заменителем), ароматизаторами, красителями и консервантами. Таким образом затраты производителя уменьшились, а срок годности увеличился до 18 месяцев.

Излишне сладкие напитки не только не утоляют жажду, но еще и усиливают ее. Чтобы понять, сколько сахара в напитке, нужно посмотреть на количество углеводов в табличке "пищевая ценность". Обычно это 8-12 г на 100 мл - то есть около двух чайных ложек в 200-грамовом стакане напитка.

А вот модные газированные напитки с заменителями и нулевой калорийностью - хитрый маркетинговый ход. Дешевые заменители меняют свою молекулярную структуру при обычной летней температуре в 30° и в теплых напитках становятся токсичными. Кроме того, сладкие на вкус, но "пустые" напитки вызывают метаболический синдром - комплекс нарушений обмена веществ, при котором повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

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