Названа причина смерти годовалой девочки с Волыни, которую не осмотрел врач

Напомним, что у маленькой Юлианы внезапно поднялась температура, но семейный врач наотрез отказалась осматривать ребенка. Сейчас мать практически почернела от горя. Она не может смириться со смертью своей дочери.

Когда у ребенка поднялась температура до +37 домой приехала терапевт. У малышки тогда действительно лещ зуб. Врач назначила"Нурофен" и уехала.

Мама ребенка винит во всем дежурную медсестру приемного отделения, которая не вызвала педиатра и рентгенолога.

"Еще в понедельник, 10 мая, у Юлианны поднялась температура до 37°C. Мы вызвали сельского фельдшера, которая осмотрела ребенка, обследовала его горло - в тот день у дочери и впрямь лез зуб. Чтобы облегчить состояние, нам назначили жаропонижающий препарат "Нурофен". На следующий день ребенок чувствовал себя нормально, правда, температура держалась в пределах 37,2°C. Во вторник вечером температура тела поднялась до 40°C", – рассказывает многодетная мама.

Фельдшер в тот вечер сделала девочке жаропонижающий укол, но температура не спадала, поэтому врач посоветовала родителям везти ребенка в больницу.

В больнице ребенок горел на руках у мамы, врачи сказали ждать утра, когда придут врачи. Медсестра сделала малышке только укол жаропонижающего. Медики сказали ждать, пока откроется поликлиника, чтобы сделать анализы.

Родители решили поехать к фельдшеру в село Дубечно, чтобы сдать все анализы. Они оказались в норме и ничего подозрительного не обнаружили. В амбулатории ребенка осмотрела врач и сказала, что у малышки режутся зубы и несколько раздраженное горло и посоветовала родителям перестраховаться и сделать снимок легких ребенка.

Направление даты она не смогла, поскольку ребенок зарегистрирован у другого семейного врача. Девочке назначили "Амброксол" и ингаляции.

Под вечер в четверг, 13 мая, у ребенка началась рвота, а ацетон просто зашкаливал. Многодетная мама уверяет, что 13 мая в течение всего дня пыталась дозвониться до семейного врача, но не шел даже гудок.

"Я обвиняю семейного врача за то, что она не явилась осмотреть моего ребенка по собственной воле. Она даже не захотела, чтобы мы ее забрали и привезли сюда в больницу. Кроме того, я обвиняю ту дежурную медсестру, которая, когда мы поступали в стационар, не вызывала педиатра и того, кто сделал бы рентген. Я убеждена, что Юлианну можно было спасти при условии нормального и своевременного отношения врачей", – рассказала женщина.

14 мая маленькая Юлианна умерла в постели.

Во врачебном свидетельстве о смерти Юлиании Курилюк указали диагноз, определенный после вскрытия: "Легочно-сердечная недостаточность. Двусторонняя долевая пневмония".