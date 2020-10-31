Названа новая причина заболеваний кишечника: дело вовсе не в еде

Ученые нашли новую причину болезней кишечника. По мнению исследователей, некоторые бактерии, которые выполняют полезные функции в ротовой полости могут провоцировать тяжелые формы заболеваний кишечника. Происходит это вследствие нарушения баланса бактерий в организме. Об этом пишет Science Alert.

В результате генетического анализа более 12 штаммов одной распространенной бактерии Campylobacter concisus, была выявлена короткая последовательность ДНК, которая может объяснить, почему эта бактерия может быть опасна для человека в кишечнике и безопасна в полости рта.

"Оральные бактерии попадают в пищеварительную систему каждый день, когда мы глотаем еду или слюну. Большинство бактерий погибает от воздействия кислот в желудке, но некоторые из них могут выжить и колонизироваться в кишечнике. Бактерии, возможно, не колонизировались долгое время, но рот продолжает приносить постоянный запас новых бактерий - вот в чем проблема", - говорит биомолекулярный ученый Ли Чжан (Li Zhang) из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW), Австралия.

Ученые отмечают, что бактерии этого типа преимущественно живут в кишечнике животных, поэтому у людей вызывают аллергические реакции. C. concisus не совсем похожа на своих более патогенных "родственников". Однако все чаще медики диагностируют заболевания кишечника Крона, которое сопровождается наличием именно этих бактерий. Вместе с язвенным колитом болезнь Крона относится к категории IBD, характеризующейся серьезным воспалением стенки кишечника и окружающих тканей. Результатом является все - начиная от диареи и дискомфорта и заканчивая кровью в стуле, мучительной болью и потерей веса.

В тех случаях, когда лекарства или изменения в образе жизни мало помогают, может потребоваться хирургическое вмешательство, в результате чего может возникнуть серьезная болезнь.

По оценкам, для 6,8 миллиона человек во всем мире, борющихся с симптомами брюшной болезни, открытие может изменить жизнь.

Напомним, что ранее известный врач назвал 10 золотых правил, чтобы ребенок никогда не болел.

Также мы писали, как отличить симптомы COVID-19 от синусита.

А также рассказывали о том, что медики назвали средства от простуды, которые могут навредить здоровью человека.